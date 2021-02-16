好萊塢新年戀情頻傳 威爾史密斯兒子傳戀上超模

威爾史密斯(右)為兒子傑登(左)、卡拉(中)新片擔任執行製片。圖／摘自IG

好萊塢 新年頻傳新戀情，威爾史密斯的22歲兒子傑登，在4年前曾與大6歲的英國超模卡拉迪樂芬妮合演浪漫電影「生命盡頭的美好時光」，如今傳擦出愛情火花，英媒「每日郵報」16日拍到兩人在情人節當天，在美國洛杉磯甜蜜約會，傑登手裡還捧著一大束玫瑰花，情到濃處，兩人甚至忍不住當眾接吻。

傑登史密斯(左)曾與超模卡拉迪樂芬妮(右)於4年前合作電影「生命盡頭的美好時光」，如今傳出新戀情。圖／摘自推特

卡拉迪樂芬妮的性別傾向是「泛性戀」，曾發表過性別無法界定她的言論，與不少男女都交往過，傑登的情史也不惶多讓，曾與凱莉潔納傳緋聞 ，去年更傳出與模特兒蘇菲亞里奇復合，現今卻被拍到與卡拉擁吻，令人跌破眼鏡，由於兩人情史豐富，對待感情似乎不太認真，所以外界並不看好他們的戀情。

因演出「黑豹」反派一戰成名的麥可B喬登，去年被美媒「時人」雜誌評選為「全球最性感男人」，隨著在好萊塢聲勢越來越看漲，他與名模女友洛莉哈維的戀情也越來越高調，知道女友愛海洋，在情人節當天，特地包下一整間水族館示愛，並邀請知名餐廳的日本料理主廚，獨家為他們下廚，讓洛莉也感動發文直呼「這是我有史以來度過最棒的情人節」

「黑豹」反派男星麥可B喬登在情人節當天包下一整個水族館向女友示愛。圖／迪士尼提供 外型亮眼的洛莉哈維是麥可B喬登現任女友。圖／摘自IG 「黑豹」反派男星麥可B喬登在情人節當天包下一整個水族館向女友示愛。圖／摘自IG

「1世代」男星哈利 史戴爾，他去年與名模導演奧莉薇亞王爾德傳出緋聞，奧莉薇亞也不避諱在IG上貼出哈利照片，大讚其才華，隨著戀情越來越公開化，情人節當天，亦有媒體拍到奧莉薇亞已與哈利同居，展開甜蜜姊弟戀。