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劉亞仁2擒青龍獎影帝 羅美蘭踢走金喜愛封后

記者李姿瑩／台北報導
劉亞仁、羅美蘭開心合照。圖／摘自朝鮮體育
劉亞仁、羅美蘭開心合照。圖／摘自朝鮮體育

第41屆青龍獎去年延期至9日晚間舉辦，劉亞仁擊敗李秉憲、黃正民、李政宰和鄭雨盛等強敵，以「收屍人」二度擒下影帝。影后則由羅美蘭抱走，她以「政客誠實中」的傑出演技，從金喜愛、全度妍、鄭有美等入圍者中脫穎而出。

原本應該在去年12月舉辦的青龍獎，因為疫情影響延期，同樣以線上直播的方式揭曉獎項。劉亞仁和鄭有美一起領到人氣獎，劉亞仁笑說這是他第一次獲得人氣獎，早就非常想要得到這份榮譽。而驚喜的還在後面，他面對其他影帝級入圍者，順利以「收屍人」獲得評審青睞，成功抱走當晚第二座獎，也是他人生中第二次奪下青龍獎影帝。

劉亞仁表示，最近在跟李秉憲工作時，兩人正好聊到舞台恐懼症，令他獲益良多。「收屍人」在強片環伺下，相對屬於低預算的特殊作品，身為演員的他其實每年都在思考要接什麼樣的劇本，而「收屍人」導演的作品讓他想起踏上演員之路的初衷。他非常欣賞導演的創新和道德感，能夠與了解電影意義的人一起工作，讓他相當開心。

羅美蘭感嘆，因為去年大家一起度過了艱難的時期，想必是「政客誠實中」帶給了大家小確幸，所以才能得到獎。她以喜劇作品在青龍獎中封后，對此特別有感觸，也透露「政客誠實中」已經在籌備續集，下次一定還要再來搶最佳女主角獎。

最大獎最佳作品獎則由「南山的部長們」抱走，從去年起就橫掃所有韓國電影獎。最佳男、女配角分別是朴正民、李絮，男、女新人則是劉台午、姜末琴。今年的盛會雖然在疫情籠罩下舉行，但全程做好防疫工作，並請來宋仲基擔任引言人，依舊以高規格完成影人盛會。

劉亞仁年僅34歲已經擁有兩個青龍獎影帝獎座。圖／摘自朝鮮體育
劉亞仁年僅34歲已經擁有兩個青龍獎影帝獎座。圖／摘自朝鮮體育
羅美蘭奪下影后振臂歡呼。圖／摘自朝鮮體育
羅美蘭奪下影后振臂歡呼。圖／摘自朝鮮體育
青龍獎重要獎項得主合照時皆戴上口罩防疫。圖／摘自朝鮮體育
青龍獎重要獎項得主合照時皆戴上口罩防疫。圖／摘自朝鮮體育

導演 疫情 入圍

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