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雞排妹控性騷／苗可麗解讀台上互動 「都是效果」

記者杜沛學／台北報導
苗可麗出席新書記者會。記者胡經周／攝影
苗可麗出席新書記者會。記者胡經周／攝影

演員苗可麗7日出席新書「原來，你在等著我找到你」簽書記者會，被問到歌手翁立友與雞排妹的紛爭，她稱認識翁多年，「對我來說他是非常好的人。」不評論此事件，因自己不是當事人，但若發生在自己身上，會解讀成是舞台效果、為了讓觀眾開心。

苗可麗表示：「我不喜歡別人評論我，所以我也不去評論別人，也很難去幫別人回答一些什麼問題。」如果是自己在做秀的場合遇到類似問題，「我的解讀都是在做效果，所以這種事（性騷擾）不會發生在我身上，但每個人的感受不同。」

簽書會上好友王彩樺來站台，因此苗可麗也舉王彩樺的例子，透露她很喜歡衝下台抱觀眾的頭，「如果對方覺得是吃豆腐，那就糟糕了。」認為藝人在台上的最大目標就是讓觀眾得到滿足，所以若遇到一些開玩笑的言語，自己不會覺得不OK。

苗可麗新書分享珍藏20多年的娃娃，多達上千隻，最貴的高達3萬多元，封面抱的娃娃是她的收藏品中年紀最大的，已經100多歲，她還為娃娃特地在台中開設博物館，過年期間也不打烊，因有許多同好想來參觀。

對待每隻來到身邊的娃娃，苗可麗都很用心整理，曾有敏感體質的朋友告訴她：「你的娃娃每一個都很開心。」還叮嚀她要在店的櫥窗加一塊布簾，因為「娃娃也需要休息」。

7日凌晨遇到地震，苗可麗也分享，曾有一次地震當天她不在家，很擔心娃娃會掉落，結果每一隻都好好地在原位，就有朋友笑說：「可能是掉下來它們自己爬回去了。」若有一天娃娃真的莫名跑到她床前，她也稱：「我會很開心。」一點都不會感到害怕。

苗可麗出席新書記者會。記者胡經周／攝影
苗可麗出席新書記者會。記者胡經周／攝影
苗可麗出席新書記者會。記者胡經周／攝影
苗可麗出席新書記者會。記者胡經周／攝影
王彩樺(右)為苗可麗新書記者會站台。記者胡經周／攝影
王彩樺(右)為苗可麗新書記者會站台。記者胡經周／攝影

地震 雞排妹 博物館

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