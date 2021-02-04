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離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

記者陳建嘉／即時報導
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix

宋仲基、宋慧喬僅結婚20月就閃電離婚，迄今原因不明，對於外界傳言婆媳、生子問題主因均不回應，近期宋仲基出席Netflix新片「勝利號」記者會，提及角色心情，首度提及接演該角時，與角色一樣有種自暴自棄的心情，彷若跌到人生谷底，由於他接演該角時正離婚，令人聯想這是他的離婚真實心情。

宋仲基、宋慧喬2016年拍攝「太陽的後裔」結緣，更於隔年結婚，沒想到這段婚姻僅20個月就畫下句點，迄今不公開離婚原因，僅透露是圓滿完成離婚手續，並沒有相互指責。

宋仲基近期出席「勝利號」記者會，與導演趙成熙、其他演員在網路上與粉絲相見，提到他所飾演的泰浩，宋仲基說：「第一次看劇本看泰浩這個角色時，第一時間想到的是『自暴自棄』這個詞，生活的一切都陷入谷底，感覺是沒什麼想法、停滯不前的角色。」

他並提及拍攝初期，他的內心與泰浩的初期有著相似之處，由於他是離婚後就接下這部電影，更引人聯想，令眾多粉絲轉發，為他加油打氣，「在那麼難的時候，你不但要投入拍攝，還充當全劇組的開心果，這內心得有多強大啊」。

宋慧喬和宋仲基如今已經分道揚鑣。圖/摘自IG
宋慧喬和宋仲基如今已經分道揚鑣。圖/摘自IG
宋仲基坦承接演該角時感受到角色「自暴自棄」的心情。圖／翻攝自宋仲基貼吧官博
宋仲基坦承接演該角時感受到角色「自暴自棄」的心情。圖／翻攝自宋仲基貼吧官博

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