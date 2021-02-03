金球獎／「曼克」入圍6項成大贏家 「芝加哥」緊追

「芭樂特續集電影」入圍喜劇類最佳影片、最佳男主角，身為監製、男主角薩夏拜倫柯恩還另以「芝加哥七人案：驚世審判」提名最佳男配角，是今年最風光的入圍者。圖／摘自推特

第78屆金球獎公布入圍 名單，照樣是幾家歡樂幾家愁，Netflix原創電影 「曼克」入圍最佳影片、最佳導演 、最佳男主角蓋瑞歐德曼、最佳女配角亞曼達賽佛瑞、最佳劇本以及最佳電影原創音樂等6項大獎，由於去年新冠肺炎肆虐，導致眾多院線電影都無法上映，意外造成Netflix電影大反攻，亞軍為「芝加哥七人案：驚世審判」，共提名最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角薩夏拜倫柯恩以及最佳電影原創歌曲「HEAR MY VOICE」，等5項大獎，兩部皆為Netflix電影，Netflix總計入圍22項提名，為本屆最大贏家。

另外，共有3部電影獲得4項提名，分別為「父親」的戲劇類最佳影片、戲劇類最佳男主角安東尼霍普金斯、最佳女配角奧莉維亞柯爾曼以及最佳劇本；「游牧人生」的最佳影片、最佳導演趙婷、最佳女主角法蘭西絲麥朵曼以及最佳劇本；「花漾女子」則有最佳影片、最佳導演、最佳女主角凱莉穆里根以及最佳劇本。至於去年評價大好的「幸福剛剛好」，改造甜美女星凱特哈德森，助她入圍最佳女主角，「失控的審判」則讓茱蒂佛斯特睽違多年再度闖入金球獎入圍名單。

然則這回依舊有不少遺珠之憾，包括「Minari」的尹汝貞、「誓血五人組」的導演史派克李，更有網友表示訝異，認為去年底甫在Netflix上線，評價不佳的「畢業舞會」竟能一舉入圍音樂及喜劇最佳影片、最佳男主角詹姆斯柯燈等獎項，讓人跌破眼鏡，但也有其他網友緩頰，認為去年的音樂、喜劇電影較弱，才能讓技術層面較強的「畢業舞會」突圍。