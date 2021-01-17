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迪士尼提名「花木蘭」角逐奧斯卡 劉亦菲爭影后

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲飾演的花木蘭。（取材自豆瓣電影）
劉亦菲飾演的花木蘭。（取材自豆瓣電影）

迪士尼官網16日公布今年奧斯卡獎提名名單，「花木蘭」真人版電影女主角劉亦菲被提名角逐最佳女主角獎、鞏俐被提名角逐最佳女配角、甄子丹則被提名角逐最佳男配角，「花木蘭」總共被提名角逐15個獎項。

迪士尼為「花木蘭」報名的奧斯卡獎總共有：最佳影片、最佳導演（Niki Caro）、最佳女主角（劉亦菲）、最佳女配角（鞏俐）、最佳男配角（甄子丹、馬泰）、最佳改編劇本（Rick Jaffa、Amanda Silver、Lauren Hynek & Elizabeth Martin）、最佳攝影（Mandy Walker）、最佳剪輯（David Coulson）、最佳藝術指導、最佳戲服設計（Bina Daigeler）、最佳妝髮（Denise Kum）、最佳音響、最佳視效、最佳原創配樂（Harry Gregson-Williams）、最佳原創歌曲（Loyal Brave True）。

「花木蘭」去年11月獲得「人民選擇獎（People's Choice Award）」最佳動作電影獎，是首座好萊塢主流電影獎項。

鞏俐在「花木蘭」真人版演邪惡女巫。（取材自twitter）
鞏俐在「花木蘭」真人版演邪惡女巫。（取材自twitter）
甄子丹在「花木蘭」的造型英氣十足。（取材自twitter）
甄子丹在「花木蘭」的造型英氣十足。（取材自twitter）
華裔演員馬泰飾演花木蘭的爸爸。（取材自豆瓣電影）
華裔演員馬泰飾演花木蘭的爸爸。（取材自豆瓣電影）

提名 花木蘭 奧斯卡獎

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