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低潮到想轉業 范逸臣曝「雪白歌姬」許慧欣近況

記者陳建嘉／專訪
范逸臣。記者林俊良／攝影
范逸臣。記者林俊良／攝影

42歲范逸臣在新片「叱咤風雲」飾演過氣的冠軍賽車手李一飛，他感慨職業生涯有時也如片中角色一樣，過得不上不下，18年前在歌壇出道以情歌「I Believe」爆紅，12年前又演出國片賣座冠軍「海角七號」，但他的工作運卻總是不太佳，「年輕時會很鬱悶，覺得怎麼一整年都沒工作，還曾想過自己是否不適合走演藝圈」。

影片來源：YouTube 量能文創Dow頻道

范逸臣這幾年下來，對於工作運勢已經看淡，「年紀大了就會知道，真的需要時間去調適」，所以每當心情鬱悶時，他就會去慢跑，也會去學習新技藝，讓自己不要胡思亂想，「我曾有想過要不要就別做了，但想一想，還是覺得不太甘心，想繼續拚出一番成績」。

他說，曾看到國外有歌手直到40歲才成功開演唱會，讓他覺得很勵志，而他早已有演唱會經驗，應該更懂得惜福，「我年輕時就在Pub駐唱，除了唱歌，我還不知道會做什麼，索性就繼續努力下去吧」，所以他轉換跑道去演電影，去年更挑戰主演音樂劇「你好，我是接體員」，認為只要讓自己的能力更多元化，就不用怕沒工作。

會不會想過後生可畏？范逸臣笑說「當然有」，其實在「叱咤風雲」劇情中，曹佑寧飾演的新進賽車手杜傑克，就嚴重威脅到他冠軍車手的地位，「第一次看到他，我覺得他皮膚好嫩，好有活力，年輕人真好啊」，范逸臣面帶微笑表示，江山代有才人出，每次看到厲害的新人，就會很想跟他們合作，「互相交流，對我們來說，當然也是好的，不要太擔心自己會不會受影響」。

范逸臣與「雪白歌姬」許慧欣在片中飾演一對夫妻，兩人曾在偶像劇「K歌·情人·夢」飾演一對情侶，當時彼此都年輕，如今再次合作，許慧欣也早與圈外男友Dennis結婚，並育有一女，「許慧欣還有帶她女兒來探班，都長好大了」，也笑說許慧欣時隔多年，都忘了拍戲排練時不要太用力，有一場爭執戲，她必須怒打范逸臣一巴掌，結果在排練時就打真的，讓范逸臣摀著泛紅的臉頰直喊疼，「事後才發現是她沒注意攝影機根本還沒開始拍，她以為直接來」。

老朋友許慧欣早已生女，不過當記者向范逸臣提起交往多年的女友田中千繪，他怕模糊作品焦點不願多說，僅說這幾年仍沒有結婚打算，「我的哥哥、姊姊都結婚了，家人也沒有特別催」，至於是否會想像自己當爸的模樣嗎？他坦承「還沒想過」。

也許是因為多年Pub駐唱經驗，比較習慣機動性較高的機車，范逸臣笑認拍「叱咤風雲」之前並沒有汽車駕照，只騎機車，自己當然也沒買車，最後是為了演出該片才去考照，「未來可能會買車，但現在租車很方便啊，用雲端租車APP一下就好」，並說「叱咤風雲」幾乎所有賽車戲都由特技團隊來操作，一切安全，請外界不用擔心。

范逸臣。記者林俊良／攝影
范逸臣。記者林俊良／攝影
范逸臣、許慧欣在「叱咤風雲」飾演夫妻。圖／創映電影、量能影業提供
范逸臣、許慧欣在「叱咤風雲」飾演夫妻。圖／創映電影、量能影業提供
范逸臣。記者林俊良／攝影
范逸臣。記者林俊良／攝影
范逸臣。記者林俊良／攝影
范逸臣。記者林俊良／攝影

賽車 租車 駕照

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