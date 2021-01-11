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「死侍3」加入漫威宇宙 首部兒少不宜英雄片

記者蘇詠智／即時報導
「死侍」確定成為漫威電影宇宙的一分子，且不會流失原味。(取材自Instagram)
「死侍」確定成為漫威電影宇宙的一分子，且不會流失原味。(取材自Instagram)

改編自漫威漫畫的「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）系列電影，之前兩集都由20世紀影業打造，因此堅守血腥、暴力、髒話不斷的「青少年及兒童不宜」風格，隨著20世紀影片被迪士尼併購，同樣在迪士尼旗下的漫威終於可以將這位流落在外的英雄收回來自己拍，但漫威電影宇宙的英雄片一向以迪士尼「闔家觀賞」尺度為最大極限，曾讓「死侍」迷擔心若由漫威接手後續的片集，會不會被迫「淨化」、失去原味？

掌理漫威影視節目和漫畫內容走向的凱文費吉，近日接受訪問時透露，「死侍3」將是首部漫威電影宇宙中的R級（17歲以下需成年人陪伴指導觀賞）英雄片，保證保留原汁原味，粉絲一點都不用擔憂，且扮演「死侍」的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）已經在弄劇本。

不過漫威還有一堆新戲要拍，萊恩也是當紅忙人，「死侍3」可能要到明年才會正式開拍。萊恩也已經在自己的社群帳號轉發這則新聞，並且搞笑表示死侍加入漫威電影宇宙的第一件任務是要找出誰殺了「小鹿斑比」的媽媽。

萊恩雷諾斯已在進行「死侍3」前置作業。(取材自Instagram)
萊恩雷諾斯已在進行「死侍3」前置作業。(取材自Instagram)

漫威 電影 迪士尼

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