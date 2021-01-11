「慾望城市」續集將登HBO 3要角可望歸隊

HBO Max線上影音平台宣布，經典美劇「慾望城市」續集將重返小螢幕，除金凱特羅之外的主要角色都將回鍋出演。(Getty Images)

HBO Max線上影音平台宣布，經典美劇 「慾望城市」續集將重返小螢幕，除金凱特 羅之外的主要角色都將回鍋出演。

據法新社報導，HBO將為「慾望城市」（Sex and the City）推出續集，全新一季定名為And Just Like That...，預計共10集。新劇集結莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）和克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）三位主要角色。

HBO在聲明中並未提及金凱特羅（Kim Cattrall）是否回歸。

影片來源：YouTube

續集故事將圍繞在3位女主角身上，講述她們進入50歲人生階段後，探索愛情和友誼的歷程。HBO沒有透露影集的確切上映日期，不過預計今年晚春在紐約市 開拍。

原影集「慾望城市」由主創達倫史塔（Darren Star）操刀，改編自布希奈爾（Candace Bushnell）1997年所寫的同名小說。影集於1998年首播，一共6季，HBO在聲明中稱該劇「頗具開創性」。

原劇開播後也在2008年和2010年推出2部電影。2013年前傳影集「凱莉日記」在哥倫比亞及華納兄弟聯合電視網（The CW）首播，共有2季。