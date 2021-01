「慾望城市」續集將登HBO 3要角可望歸隊

HBO Max線上影音平台宣布,經典美劇「慾望城市」續集將重返小螢幕,除金凱特羅之外的主要角色都將回鍋出演。(Getty Images)

據法新社報導,HBO將為「慾望城市」(Sex and the City)推出續集,全新一季定名為And Just Like That...,預計共10集。新劇集結莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)和克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)三位主要角色。

HBO在聲明中並未提及金凱特羅(Kim Cattrall)是否回歸。

續集故事將圍繞在3位女主角身上,講述她們進入50歲人生階段後,探索愛情和友誼的歷程。HBO沒有透露影集的確切上映日期,不過預計今年晚春在紐約市 開拍。

原影集「慾望城市」由主創達倫史塔(Darren Star)操刀,改編自布希奈爾(Candace Bushnell)1997年所寫的同名小說。影集於1998年首播,一共6季,HBO在聲明中稱該劇「頗具開創性」。

原劇開播後也在2008年和2010年推出2部電影。2013年前傳影集「凱莉日記」在哥倫比亞及華納兄弟聯合電視網(The CW)首播,共有2季。