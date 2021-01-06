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Angelababy否認當年是小三 冷淡稱黃曉明「黃先生」

噓！星聞 綜合報導
黃曉明、Angelababy。（取材自微博）
黃曉明、Angelababy。（取材自微博）

中國男星黃曉明錄製「乘風破浪的姐姐2」，被爆出同框昔日女友李菲兒，卻再引出當年黃曉明與李菲兒、Angelababy之間的三角關係，Angelababy也因此被傳是小三多年。6日，Angelababy率先發文，點名李菲兒在雜誌採訪上給她安了「一個莫須有的稱呼」，澄清自己並非小三，「當初我認識黃曉明的時候， 他告訴我他是單身。」

Angelababy發文稱，十年來都沒解釋小三疑雲，一來是覺得沒必要，二來是覺得應該由「黃先生」來向大家澄清。不過如今選擇回應，「不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛著這口鍋了。」

而黃曉明也發文，明確表明「Baby不是小三」，請大眾勿以謠言傷害他的家人，他表示早前未回應是不希望因此事來搏眼球，但他真的受夠了！黃曉明以數個驚嘆號表述心情，直言：「我的家人永遠是我的底線！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了！ 」

沒隔多久，黃曉明又再發文寫道：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」，顯然相當氣憤。

不過Baby的發文除了開頭寫了「黃曉明」外，之後的陳述卻是以「黃先生」來稱呼黃曉明，讓網友覺得「這稱呼很陌生的樣子」，猜測兩人是否已經離婚？也猜測Baby早前未回應是因為兩人還有婚姻關係，如今可能是離婚了，才終於選擇回應。

不過也有網友認為黃曉明第一篇文中寫道「不要再去傷害我的家人了 」，看起來又不像是已離婚的關係。黃曉明與Angelababy近來頻傳離婚消息，不過兩人從未承認過。

李菲兒。（取材自微博）
李菲兒。（取材自微博）

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