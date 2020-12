年度「厭」星就是他們！艾倫、肯伊、強尼與安珀……

麗亞蜜雪兒過往耍大牌、欺負人惡劣行徑被挖出來,遭到合作廠商放棄。(路透資料照片)

2020年全球最熱的話題當然是新冠肺炎,雖然大家都希望疫情 早點受到控制、生活恢復正常,卻一直沒能如願,也由於疫情改變大眾生活,好幾位原本公眾形象不差的藝壇紅人,突然露出真面目或是行為荒腔走板,慘淪「年度最令人討厭」的明星代表。

今年被修理得最嚴重的,莫過於美國名主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres),由於疫情關係,她將節目帶回家中錄製,竟然另找人員幫忙,原先的員工被迫放無薪假,激起他們的反彈,開始在社群網站 上揭發艾倫「假和善真刻薄」的本性,過去曾經被她虧待的人也一一加入爆料行列,搞得艾倫公眾形象跌到谷底,差點要從主持人寶座上被逼退,就算秋天重回攝影棚錄節目,收視數字也再難回到高峰。

本屆美國總統大選 選情本已緊繃到讓不少人難以喘息,偏偏意外殺出執意要選總統的樂壇天王肯伊威斯特(Kanye West)攪局,他還在造勢活動上脫口而出本想墮掉他與妻子金卡戴珊(Kim Kardashian)的大女兒,氣得金卡戴珊與母親克莉絲都否認,肯伊還不肯放棄競選,放話遭到金與克莉絲的嚴格管控,外人看傻眼,一度盛傳他與金的婚姻就要破裂。最後,他拿了6萬多票,和金卡戴珊尚未離婚,卻有很多粉絲不想再崇拜他。

曾經因為主演「歡樂合唱團」(Glee)提名視后、還獲「時代」選為百大影響力人士的麗亞蜜雪兒(Lea Michele),過去早有不少耍大牌、難搞的傳聞,直到今年她在社群網站上發文聲援黑人平權,意外引來昔日合演「歡」劇的黑人女星珊曼莎威爾(Samantha Ware)回文反嗆她以往在片場欺負人,讓珊曼莎有如在地獄受苦,好幾位當年的演員夥伴在社群網站上按讚,麗亞惡行才終於攤在公眾眼光之下。她後來發布了很長的道歉文,遭嫌沒誠意,連合作的廠商都趕快終止攜手,直接與她切割。

至於強尼戴普(Johnny Depp)和前妻安珀赫德(Amber Heard)幾年前鬧離婚就搞得彼此相當不愉快,因安珀堅稱被強尼家暴,使強尼形象和人氣重挫,影響到演藝圈的行情,之後安珀被逮到坦承會對強尼施暴,又大言不慚表示對強尼下手外界還是會相信她才是受害者的錄音公開,各方本以為安珀的事業也許被打擊,哪知強尼狀告英國「太陽報」,稱他們指他是家暴男已經造成誹謗,他和安珀都到倫敦出庭,再度互噴髒水,最後法官竟判強尼敗訴,強尼立刻遭到華納踢出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)新續集。安珀看似打贏一仗,強尼影迷發起連署要華納也把預定再演「水行俠2」(Aquaman 2)的她換掉,前夫妻到底誰比誰惹人厭?還真的很難斷定。