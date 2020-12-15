劉青雲演技太好 劉德華自歎不如：我還沒追上他

劉德華(右)、劉青雲合演「拆彈專家2」。圖／華映提供

劉德華和劉青雲主演「拆彈專家2」，今天電影 預告公布，可以見到核彈 危機下帶來巨大威力，場面超越以往的規格，劉德華和劉青雲聯手對抗核爆的恐怖威脅。

劉德華和劉青雲在片中的友誼隨著劇情發展不停變化，劉德華成為爆炸案嫌犯，劉青雲只能咬牙追捕他到案。

影片來源：YouTube

劉德華說：「我的角色一直在緬懷過去，劉青雲則是活在當下，一對起戲來就很有火花。」他更大讚劉青雲演技過人，「我準備時就一直在琢磨，他怎麼可以把台詞說的那麼好，到現場發現，他一開口就可以立刻把我帶到那情境之中。」

他更自我調侃說：「劉青雲演戲一直非常好，我以為我進步了，但這次發現我還沒追上他。」

劉德華這回也自我挑戰，演出殘障的拆彈專家，在今天公布的海報中，可以見到左腿戴著義肢的他，捲入一宗可怕的核爆危機，在他追尋真相的過程中，核彈危機一觸即發。

劉德華從第一集開始擔任監製，和導演 邱禮濤合作愉快，到第二集時默契更佳，他說：「導演在畫面上一直有很多趣味性的想法，有了第一集的經驗，這次每一場戲都有其獨特性。」

除了兩大影帝的精彩演技之外，「拆彈專家2」中的特效場面更是讓導演邱禮濤費盡心思，力求在場面上讓觀眾更有新鮮感，導演拍攝前詳細研究香港赤鱲角機場，以及青馬大橋的實際數據，但拍攝場面更為龐大和複雜，讓一向熱愛挑戰的他都說：「這次的拍攝，真的挺難拍啊！」

劇組更要困服各種難關，借到平常不開放拍攝的場景，以實景拍攝，有時只能搶時間拍3到4小時，甚至只有10多分鐘的搶拍機會，極度考驗劇組人員的應變能力，但拍出來的畫面更添加了真實感受。