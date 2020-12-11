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注定入行！范冰冰14歲車禍遭拖行18公尺 臉蛋都沒傷

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰就學時曾遭遇驚悚車禍。取材自微博
范冰冰就學時曾遭遇驚悚車禍。取材自微博

范冰冰出道20年以來是非不斷，2年前還因為捲入陰陽合約糾紛，事業重挫，最後以罰8億人民幣作結，她近期力拚復出，出席各種品牌活動。日前網路上則流傳著一篇文章，當中提到范冰冰曾遭遇嚴重車禍險陷死劫！

噓！星聞引述香港01報導，范冰冰遇車禍後的休養期間，恰巧遇到謝晉所屬藝術學院招生，便執意報名，後來順利通過三階段面試。半年後便到《女強人》劇組跑龍套，外貌絕美更被主演劉雪華相中，後來劉雪華則引薦她進入《還珠格格》，從此踏入演藝圈。

報導中指出，日前有網友在網路上分享范冰冰出道時的故事，提起早在1995年范冰冰就曾遭遇恐怖車禍，當時她整個人被車子拖行好一陣子，幸好當時臉沒留下疤痕。據悉，范冰冰過去曾在訪問中提起這段驚悚回憶，透露當時爸爸與她一同被卡車下遭拖行。

范冰冰當時透露，當時的她才14歲，那天放學爸爸用機車來接她離開，豈料才剛起步沒多久，就遭到後方來車追撞，她與爸爸兩人就被車子帶著拖行了18公尺，她的頭髮還被捲入車底，路過民眾看了都嚇得直尖叫。她回憶起傷勢，表示當時只有頭皮出血、腳無法站立等等，不過臉卻毫髮無傷，當時被救出後她第一時間卻是怕直笛被壓壞；幸好當時遭捲入的車子是吉普車底盤較高，否則父女倆人受傷情況會更嚴重。這段故事也讓不少網友驚嘆范冰冰運氣好，認為這是老天眷顧要讓她走上演藝圈。

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