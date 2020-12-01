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群聚開趴違反防疫規定 英國樂壇紅星挨轟道歉

記者蘇詠智／即時報導
芮塔歐拉開心開趴慶祝30歲生日，沒兩天就被各方批評破壞防疫，只有公開道歉。摘自Instagram
芮塔歐拉開心開趴慶祝30歲生日，沒兩天就被各方批評破壞防疫，只有公開道歉。摘自Instagram

全球新冠肺炎又出現新一波疫情高峰，卻有知名紅星帶頭做了錯誤示範、違反防疫規定。英國歌手芮塔歐拉為了歡慶30歲生日，竟在餐廳裡開派對，還邀了30位朋友同樂，由於英國目前收緊防疫門檻，餐廳與酒吧不可開門、只能提供不含酒精的飲食外帶，每人在外只准與一位非同住屋簷下者碰面，芮塔等於嚴重破壞規矩，自然遭到各方批評。

芮塔歐拉的30歲生日派對邀來名模卡拉迪樂芬妮等好友，卡拉上周才在疫情嚴重的美國出席全美音樂獎頒獎典禮，沒幾天已經返回英國為她慶生，根本沒多少時間隔離。英國現在又是嚴格防疫的時期，芮塔明知故犯，連其他名人都看不下去，包括名嘴皮爾斯摩根等都已經直接點名砲轟，她也不得不出來道歉。

依照英國規定，芮塔可能要被罰1萬英鎊（約1.25萬美元），她也在社群網站上發表道歉聲明，指自己在衝動之下以為防疫隔離已經結束，所以才找了「一小群人」聚會，還覺得應該OK，但這樣做是讓人們處於被傳染的危險，這是個很嚴重也沒藉口的錯誤，她心中深深感到抱歉，她知道自己有多麼不負責任，也絕對會全部承擔。她更尷尬的是明明從最直接的消息來源知道有一群人們多努力在對抗這糟糕的疫病，且各行各業的人們是做了多大的犧牲來保障大家的安全，儘管這樣也不能挽回她的錯誤，她還是誠心道歉。

英國歌手芮塔歐拉為了歡慶30歲生日，竟在餐廳裡開派對，嚴重破壞防疫規定。報系資料...
英國歌手芮塔歐拉為了歡慶30歲生日，竟在餐廳裡開派對，嚴重破壞防疫規定。報系資料照片

英國 防疫 疫情

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