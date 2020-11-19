蕭敬騰砸3千萬開日料店 開幕首日掀天王爭寵大戰

老蕭（右）與渡邉主廚合作高級日料店，追求極致美味。喜鵲提供

蕭敬騰 （老蕭）繼乾拌麵、連鎖手搖飲副業後，再度斥資3000萬在台北東區打造高級日料，今天於社群 分享新店開幕資訊，開心公布：「是的！我的日本 料理開幕了，請多多指教。」不少粉絲祝賀直讚「蕭老闆真不簡單」，讚他根本成為歌手界的「餐飲大亨」。

熱愛日本料理的他，最常造訪的就是有號稱是「最貴、最難訂的餐廳」台北無菜單日料店，因而認識了來台6年日本料理主廚渡邉，聽聞主廚打算帶妻小返回日本，老蕭不捨未來吃不到師傅的好手藝，進而提出想一起創造新事業的想法，經過數次懇談終於打動主廚，攜手一起追求美味的極緻。

老蕭斜槓投資高級日料店，今穿壽司圖騰的成套牛仔服宣布開幕，儼然成為店內活招牌。喜鵲提供

因為老蕭的高規格檢視與重視，凡事要求完美的他，不想倉促開業，光店面裝潢工程就超過3個月，終於在今日公布開幕資訊，採熟客預約制，一天僅能接受10個貴賓用餐。為了搭配開幕，老蕭特別穿上全身佈滿可愛的壽司圖騰的成套牛仔服，宛如成為活招牌。

而好友周杰倫（周董）留言卻意外掀起「爭寵大戰」，周董先是留言：「開了第一位應該找誰去吃吃看？你說說，我還是Summer（老蕭經紀人兼緋聞女友）」而後五月天阿信也跳出來留言：「我排第幾了？」連林俊傑（JJ）也喊聲「恭喜！我也要吃！」瞬成天王間的爭寵大戰，讓粉絲笑虧：「老蕭皮挫咧等啦。」