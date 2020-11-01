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韓劇天后崔智友產後5個月復出 45歲女神靠3招凍齡

聯合新聞網 udn STYLE Ginny
擷自디지틀조선일보
擷自디지틀조선일보

韓劇天后崔智友擁有宛如吸血鬼般的白皙凍齡美貌、姣好身材是許多人心中的女神。她自2018年與小9歲、從事IT業的圈外男友結婚後，便鮮少出現在螢光幕，今年5月宣布誕下女兒後便沒有關於她的消息傳出，讓不少粉絲都十分思念。近日，女神崔智友再度出現在螢光幕前，為化妝品牌拍攝廣告，讓粉絲都感到又驚又喜，但最令人驚艷的是她纖細的身材、無瑕緊緻的肌膚，完全不像剛生產完的新手媽媽。

今年45歲的崔智友，自1994年出道後便出演過許多影視作品，包括《冬季戀歌》、《天國的階梯》等經典作品，堪稱韓劇女神始祖，還因常常演出柔弱深情的角色而被譽為「催淚天后」。據說，當年《天國的階梯》的火紅程度甚至跨越北緯38度線，紅到北韓，讓崔智友成為全韓國半島的理想情人，崔智友還因此客串《愛的迫降》，與劇中北韓小兵進行粉絲見面會。

擁有出色美貌的崔智友，每次露臉都能引發話題！崔智友自婚後便淡出演藝圈，將重心放在家庭的她，年初客串《愛的迫降》時才因好狀態引發熱議，近日復出拍廣告，狀態依舊極佳，再度美翻所有人，完全看不出來才剛生產完，讓人不禁好奇她的保養秘訣。

報系資料照
報系資料照

水果優格瘦身法

崔智友一直都有吃原味優格的習慣，因為優格能促進腸胃蠕動，還十分具有飽足感，堪稱減肥聖品，許多人都喜歡用優格來減肥。而崔智友曾表示，只要感覺自己變胖了，她就會在優格裡加入水果來加強減肥強度。

而崔智友的水果優格瘦身法執行方法非常簡單，早上起床後，先喝兩杯溫水，加上一杯現打果汁；午餐則以新鮮水果加上原味優格；晚餐就只單吃原味優格或是喝一杯蔬果汁，但此減肥菜單因缺乏蛋白質、澱粉等營養，所以不適合長期實施，最多進行一周。

Netflix提供
Netflix提供

清潔+保濕+泡澡

除了飲食管理，崔智友的保養功夫也十分到位，難怪能一直保有令人羨慕的水煮蛋肌。崔智友曾在採訪中分享自己的美肌秘密，那就是做好清潔、保濕，像是多喝水、多吃蔬菜水果、維持充足的睡眠。另外，崔智友也會喝紅蔘水、敷面膜、泡澡，為肌膚補充水分、促進代謝循環。

養成運動習慣

身高170公分的崔智友，自出道以來就沒胖過，就連挺著孕肚，客串《愛的迫降》時，四肢也依舊纖細，令人羨慕不已。而她好身材的秘訣就是維持運動習慣，而崔智友偏愛的運動是啞鈴運動、搖呼拉圈，多年來也一直保持著跳芭蕾的習慣，才能一直維持著纖細緊緻的好身材。

北韓 韓劇 芭蕾

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