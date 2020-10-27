萬聖節大戰！回顧南韓天團性感妖精裝、超神造型史

圖／擷自instagram

一年一度的萬聖節 即將到來，每到萬聖節，許多韓國偶像都會「裝神弄鬼」娛樂粉絲，且變裝規模越來越大，甚至媲美專業COSER，讓人認不出本尊。近日，出身韓國選秀節目《K-Pop Star》第一季的三位實力派歌手李遐怡、白娥娟、朴智敏，一起提前歡度萬聖節，並上傳自己的性感萬聖節妝扮至IG，令粉絲驚艷不已。

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《K-Pop Star》是聯合SM娛樂、YG娛樂、JYP娛樂等韓國三大經紀公司對來自全球各地熱愛K-pop的人才進行選拔，而李遐怡、白娥娟、朴智敏皆自第一季比賽中因出色的唱功脫穎而出，分別與YG娛樂、JYP娛樂簽約出道，也都在近期離開原公司。因參加選秀節目而培養出好交情的李遐怡、白娥娟、朴智敏三人，近日一起舉辦派對歡慶萬聖節，她們紛紛穿上深V迷你裙，變身性感小惡魔，火辣造型一改過去清新、知性形象，驚艷眾人目光。

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說到萬聖節就不能不提SM娛樂舉辦的萬聖節派對、Twice的出道紀念粉絲見面會，每年他們砸重金來裝扮自己，打造精緻且還原度超高的造型，深受粉絲關注，年年登上熱搜。

說起SM娛樂舉辦萬聖節派對，可說是許多粉絲的年度盛事，每年都會動員旗下所有偶像一起共襄盛舉，並祭出大禮吸引旗下偶像，而每年最認真妝扮的非SHINee Key、EXO燦烈莫屬，每次都傾家蕩產用生命在扮裝，兩人曾扮成辛普森家族的美枝、佛地魔、鋼鐵人，可以說是扮什麼像什麼。另外，木乃伊伯賢、安娜貝爾太妍、格魯特LUNA等，也都令人印象深刻。

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除此之外，於2015年10月20日出道的Twice，歷年來都會在該日舉辦慶祝出道粉絲見面會，而出道日與萬聖節十分接近，每位成員都會應景的以各式造型登場，令粉絲驚喜無比。而她們的超逼真妝扮，每次都引發網友熱烈討論，像是2018年時，扮成地獄新娘的子瑜、無臉男定延、安那貝爾多賢；還貓女娜璉。2019年時Twice的裝扮規模再擴大，讓粉絲都認不出誰是誰，其中最令人讚嘆的就是將整張臉塗成藍色，裝扮成神燈的多賢、全臉抹成白色扮成《可可夜總會》男主角的志效、扮成黑魔女的子瑜。