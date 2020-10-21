我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登談醜聞認了什麼？Google會被它打散嗎？

AstraZeneca疫苗臨床試驗 有志願參與者死亡

男星童顏超驚人 30歲仍像16歲！時間彷彿沒留下痕跡

記者蘇詠智／即時報導
已經30歲的湯瑪斯布洛迪桑斯特，被認為「根本沒有老」，仍然像極青少年。圖／摘自YouTube
已經30歲的湯瑪斯布洛迪桑斯特，被認為「根本沒有老」，仍然像極青少年。圖／摘自YouTube

「青春永駐」是世上大多數人的渴望，然而對英國男星湯瑪斯布洛迪桑斯特來說，一直維持年輕的外表卻帶來奇妙的困擾，就算他今年30歲，他某次在加拿大的酒吧，就是買不到一杯啤酒，店員無法確定他已經成年！

湯瑪斯桑斯特小時候就出道當童星，因經典耶誕電影「愛是您，愛是我」裡扮演連恩尼遜人小鬼大的繼子受到廣大觀眾的喜愛，尤其他為了攔下要出國的心儀女生，不惜硬闖進機場封鎖線的片段，更讓觀眾拍手叫絕。大凡童星時就走紅的演員，最怕成長期忙於拍戲使得身高沒有發育，長大後外型不夠高大帥氣而沒有再演主角的機會。湯瑪斯目前還有179公分、不算太矮，反倒碰上另一種困擾—他的臉幾乎與青少年時沒啥改變。

近日湯瑪斯上電視節目，一堆網友在社群網站上驚嘆他跟小時候幾乎沒有不一樣，30歲看來仍像16歲，有人甚至寫道：「他一定有在青春之泉游泳，我發誓！」連主持人都對他説：「你根本都沒老嘛。」

他則苦笑表示，曾有一回到了加拿大的渥太華，由於護照送去辦簽證，走進一家酒吧、想點杯啤酒暖暖身體，才驚覺他身上沒有註明年齡的證件，結果店員不願意招待。他被迫點開自己在全球電影資料庫（imdb） 上的頁面，給店員們看，表示那是他的照片，請看上面標示他的出生年月日，確定已成年，可以合法買酒，不料店員們只是一陣竊笑，依舊不願意賣他一杯酒。

湯瑪斯布洛迪桑斯特童星時期最著名的演出，莫過於「「愛是您，愛是我」。圖／摘自im...
湯瑪斯布洛迪桑斯特童星時期最著名的演出，莫過於「「愛是您，愛是我」。圖／摘自imdb
湯瑪斯布洛迪桑斯特6年前出席「冰與火之歌：權力遊戲」時，看來還和一般青少年沒啥差...
湯瑪斯布洛迪桑斯特6年前出席「冰與火之歌：權力遊戲」時，看來還和一般青少年沒啥差別。圖／路透資料照片

電影 加拿大 社群網站

上一則

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

下一則

落跑的灰姑娘！莉莉詹姆斯活動前45分鐘才告知不出席

延伸閱讀

大仁說財經 | 疫情改變職場生態 扼殺女場晉升之路

大仁說財經 | 疫情改變職場生態 扼殺女場晉升之路
韓裔女律師選戰攻勢凌厲 洛縣政委員頭很大

韓裔女律師選戰攻勢凌厲 洛縣政委員頭很大
芝加哥華埠雙屍命案 非裔祖孫陳屍酒店 頭部雙雙中彈

芝加哥華埠雙屍命案 非裔祖孫陳屍酒店 頭部雙雙中彈
疫情加劇婚姻危機 詢問離婚電話增

疫情加劇婚姻危機 詢問離婚電話增

熱門新聞

張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17
洪金寶被拍到不用輪椅，能站起來行走。（取材自微博）

健康好轉？68歲洪金寶不用輪椅「站起來了」

2020-10-18 03:46
大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
女子機上暴斃 新冠斷她回家路

女子機上暴斃 新冠斷她回家路
總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登