「玩命關頭」系列宣布第11集完結 粉絲只剩3集可看

「玩命關頭9」原定今年上映，因新冠肺炎整整延後一年推出。(取材自IMDb)

從洛城街頭飆車出發、變成上天下地幾乎無所不能只差還沒去外太空 的「玩命關頭」(The Fast and the Furious)系列，確定要畫下句點？讓此系列成功轉型為跨國動作大片的台裔導演 林詣彬，透露在原定今年上映、已整整延後一年至明年5月推出的第9集後，第10、11集將會讓主要角色們的故事做收尾，全系列在第11完結，這兩集都會由他親自執導。

雖非「玩命關頭」首集掌舵者，林詣彬卻堪稱此系列最重要的幕後功臣之一，他從第3集「東京甩尾」（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）起接手執導，該系列那時已被視為即將走入歷史，卻因為他拍出不一樣的感覺，從第4集起讓馮迪索(Vin Diesel)扮演的唐老大重新回歸為主角，和其他的團隊成員跑遍世界各地經歷種種冒險，將片子格局愈拉愈大，對於美國 以外的地區，吸引力倍增。

「玩命關頭」系列突然變成有年度最熱賣好萊塢巨片的水準，林詣彬帶領的風格走向功不可沒。

雖然「玩命關頭」正傳即將結束，不表示「玩命關頭宇宙」也要收攤，由於巨石強森（Dwayne Johnson）與傑森史塔森（Jason Statham）聯手的番外篇「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）全球賣破7.6億美元，接下來還有可能會有其他的番外篇登場，也有網友不認為環球影業會甘心讓「玩命關頭」系列就此喊停，反諷道：「等再過幾年就會重啟或是來個全新組合但風格延續的新版本。」