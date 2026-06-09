誰說只見新人笑？這些傳統產業轉型 搭上AI成意外贏家

在AI時代下，老牌傳產企業拚轉型，仍能接軌AI新科技。路透

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI帶動資料中心與電力需求，傳統工業成投資新寵。

AI帶動資料中心與電力需求，傳統工業成投資新寵。 重點二： 開拓重工、康寧、伊頓等企業因供應鏈轉型股價大漲。

開拓重工、康寧、伊頓等企業因供應鏈轉型股價大漲。 重點三：業界看好AI基建長期成長，但仍憂投資熱潮可否持續。

人工智慧（AI）榮景正在推升數百家傳統工業、公用事業與礦業公司的財富，因為投資人轉向這些興建資料中心及電力供應所必須的「鏟子股」。

英國金融時報（FT）報導，過去一年來MSCI世界指數上漲21%，卻有兩百多家與資料中心或半導體供應鏈相關的上市公司，漲幅勝過大盤，包括以營建設備馳名的開拓重工現在轉而供應資料中心的發電機，有150年歷史的德國工程公司Hochtief，以及美國指標鋼廠Nucor靠著「白熱化的」AI需求獲得「海嘯般的獲利能力」。福特汽車在宣布將電動車業務轉向資料中心電池儲存系統後，單單是5月股價就上漲20%。

這些數字凸顯出投資人如何將AI資本化的方向從晶片、記憶體與軟體業者，轉到支持AI發展與運用的實體建設部門。觀察家指出，許多這類產業必須自我調適，以因應AI的需要；其中許多公司都有百年以上的歷史，現在都投入更多動能到AI產業。

巴克萊集團歐洲產業分析家費瑟史東表示，過去六個月來AI基礎設施需求「明顯加速」，因為許多公司的資料中心業務比去年同期的成長率達到「3位數」。單單是字母、微軟 、亞馬遜、Meta與甲骨文等超大規模雲端運算業者今年計劃的資本支出，就高達7,000億美元。。

資料中心在工程及營造方面的工作，也比雲端儲存複雜得多，促使科技巨擘關注更多的專業供應商。例如AI伺服器必須更緊密連結，使先進光纜需求激增。康寧公司自從一年前與輝達及Meta簽署資料中心光纜供應合約後，股價已上漲逾270%。

AI模型訓練需要大量電力，也帶動專業電力管理、高壓電子及冷卻科技等領域的需求，也使傳統的電力設備供應業者成為大贏家。例如美國伊頓（Eaton）電力管理公司今年第1季接到的資料中心相關訂單比去年同期增加牛240%，並預料未來5年AI電力需求將增加近2倍。法國電力設備製造業者羅格朗（Legrand）公司2020年以來營收已經倍增，其中一半的成長力道來自資料中心，目前這項業務占公司營收的25%以上。空調與液體冷卻領域的需求也大增，例如美國空調製造商Comfort系統公司一年來股價已飆漲260%。

電力業者也忙於對AI公司供電，包括西班牙伊比德羅拉（Iberdrola）公司對歐洲科技業者供電；美國安特吉（Entergy）公司與Meta簽訂100億美元的供電合約後，股價也創新高。另外接近淘汰的蒸汽渦輪業也因為資料中心對備用及網外電力需求激增，未出貨訂單已排到7年之後。德國西門子公司在2010年代因為蒸汽渦輪需求劇減，先後裁員數千人，但今年第1年的接單額卻創下新高。

多家發電機與引擎公司也轉向資料中心供貨，包括開拓重工，波音飛機的供應商Howmet航太公司，芬蘭的瓦錫蘭（Wärtsilä） 輪船引擎製造商，以及原先聚焦於油田服務的美國貝克休斯（Baker Hughes）公司。

對業者而言，AI新市場的吸引力在於各項計畫的推動速度遠比傳統客戶要快得多。美國許多資料中心業者甚至對未來的潛在訂單預付訂金。

不過問題在於這一波投資熱潮能否持久。貝恩顧問公司估計，科技業一年必須獲得2兆美元的AI相關營收，則現在的資料中心支出趨勢才站得住腳。經濟合作暨發展組織（OECD）也警告，如果美伊戰爭持久，將使能源價格居高，也使中東地區的資料中心建設備受威脅。

不過大部分企業仍看好前景，並相信AI投資周期將是長期性。施耐德電氣公司表示，資料中心是該公司的「核心成長動力」，西門子資料中心主管佛南甘表示AI需求是一種「長期，結構性的成長趨勢，而並非短周期」。