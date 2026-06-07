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SpaceX拚史上最大IPO 開放申購國家包含台灣

中央社紐約7日綜合外電報導
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太空探索科技公司(SpaceX)計畫透過首次公開募股(IPO)籌資創紀錄的750...
太空探索科技公司(SpaceX)計畫透過首次公開募股(IPO)籌資創紀錄的750億美元，有望使上市市值達到1.77兆美元。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX計畫IPO籌資750億美元，目標市值上看1.77兆美元。
  • 重點二：申購國家包含台灣，散戶也可參與，條件依券商與監管而定。
  • 重點三：公司尚未獲利且估值偏高，分析師提醒上市後波動與風險不小。

美國太空探索科技公司（SpaceX）計畫透過首次公開募股（IPO）籌資創紀錄的750億美元，有望使上市市值達到1.77兆美元，全球投資人申購情況熱絡，目前開放申購國家包含台灣。

路透報導，投資人熱烈申購億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下這家集火箭、衛星及人工智慧（AI）帝國於一身的公司股票。

SpaceX這次IPO開放多國投資人參與，包括台灣、新加坡、韓國及多個歐洲國家，具體申購資格須視當地監管機構和券商規定而定。

儘管SpaceX尚未實現獲利，但這次IPO已成為今年來最受矚目的「害怕錯過」（FOMO）投資題材之一。投資人踴躍申購，使SpaceX承銷商在上市前已收到約為預計發行股數2倍的申購需求。

SpaceX計畫以每股135美元目標價格發行約5億5560萬股新股，目標籌資額750億美元。

報導指出，SpaceX據說計劃保留價值約225億美元、多達30%的IPO發行股數給散戶投資人，相較過去由大型機構投資人主導的重量級IPO而言，此舉相當罕見。

SpaceX將於美東時間12日以股票代號「SPCX」在那斯達克交易所掛牌上市，並挑選若干美國券商向申購成功的散戶投資人分配IPO新股。

投資人通常需要擁有符合資格的券商帳戶和達到最低資金要求，並在IPO定價前提交認購意向書。不過，各券商申購條件不一，也不保證每筆申購委託一定會完成。

美國部分券商已調整申購門檻。「富達投資」（Fidelity）在SpaceX IPO前，將認購資格門檻從帳戶持有50萬美元大幅降至2000美元。

股票與期權等商品電子交易平台羅賓漢市場（Robinhood Markets）、美國數位金融一站式服務平台SoFi，以及美國券商E*Trade，針對SpaceX IPO申購均不設最低資金門檻。

不過，券商提醒若投資人在掛牌後的2至4周內迅速拋售認購的新股，未來參與其他IPO的資格恐遭限制。

申購後未分配到新股的投資人，可在上市當天於公開市場購買，或透過Nasdaq 100指數等指數型基金間接投資SpaceX。不過，若市場需求遠高於發行股數，掛牌首日價格可能劇烈波動。

報導也提醒投資人需注意相關投資風險。SpaceX當前估值約為過去12月營收的110倍，反映未來多年快速成長的市場預期，一旦成長不如預期，投資人面臨的風險將會升高。

有分析師示警，SpaceX估值反映市場對未來成長的期待頗高，幾乎沒有令人失望的空間。

SpaceX在招股說明書中指出，預估短期內不會實現獲利。此外，SpaceX屬於資本密型集產業，從發射、衛星部署和法規調整等因素都可能影響財務表現。

精華 FAQ

  • SpaceX計畫透過首次公開募股籌資750億美元，若順利完成，上市市值可望達到1.77兆美元。公司以每股135美元發行新股，規模創下市場高度關注的紀錄。

  • 此次IPO開放多國投資人參與，包含台灣、新加坡、韓國及多個歐洲國家，但實際是否可申購，仍需視當地法規與券商條件而定，並非所有投資人都能直接參與。

  • SpaceX目前尚未實現獲利，估值約為過去12個月營收的110倍，反映高度成長預期；若未來成長不如市場期待，股價可能劇烈波動，投資人風險也會升高。

馬斯克 SpaceX 新加坡

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