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馬斯克等AI大亨喊府發錢 創造全民高收入

這家新創導入AI後決定裁員20% 但保證留下的人薪水破百萬

編譯易起宇／綜合外電
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雲端生產力平台新創ClickUp引進AI改善工作效率有成，宣布將裁撤逾22%員工...
雲端生產力平台新創ClickUp引進AI改善工作效率有成，宣布將裁撤逾22%員工，並向剩下員工保證，若有優異表現，將可領到百萬美元薪資。 美聯社

雲端生產力平台新創公司ClickUp，宣布裁撤逾20%員工，但同時保證「被留活口」的員工將可每年抱回百萬美元薪水。該公司強調引進人工智慧（AI）的重要性，並稱公司新目標是藉此達到100倍產值。

ClickUp執行長伊凡斯（Zeb Evans）21日在社群媒體上表示，已裁汰22%員工，但同時承諾剩餘員工將可獲得百萬美元薪資。

伊凡斯表示：「這並不是為了削減成本。這項改革省下的大多數資金，將直接回流到留下的人。我們將新增百萬美元的薪資等級。」「如果你能使用AI創造出特大號的影響，我就會付給你跳脫傳統等級的薪資。」

在這次裁員的幾個月前，該公司內部剛快速採納AI，主要用於改善企業工作流程和員工交流。

ClickUp成長營運經理卡巴索（Andy Cabasso）近期向Business Insider表示，該公司已下令要求員工多使用AI代理，並培養分享AI工作流程的企業文化。卡巴索說，他自己一個人就總共監管了37個AI代理。

截至2021年，ClickUp的估值大約40億美元。據該公司2023年的發文，其員工總數超過1,000人。

伊凡斯在21日的發文中說，公司的新目標是達成「100倍產值」。他並表示，與其逐步改善現有系統，ClickUp需要從頭重新把自己系統打造成圍繞著AI。

伊凡斯也在貼文中把公司未來員工分成三類人：「建構人員」、「系統管理員」和「前線人員」。據他所述，前兩類人主要負責監管AI系統和工作的自動化部分，第三類人則專注在客戶關係，負責代表「與人的接觸」。

這項裁員反映了一項科技界的普遍趨勢，許多公司都一次裁員數百人，甚至上千人，但少數的頂尖AI人才將獲得空前高昂的薪酬。

Meta過去一年花費了數十億美元發動搶人大戰，要從OpenAI等同業挖角人才，同時最近又裁員逾8,000人。亞馬遜、Cloudflare和Atlassian也同樣都在今年宣布裁員，且公司高層明白地說，裁員原因與採用AI直接相關。

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