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美股早盤／道瓊創盤中新高 投資人關注美伊和談進展

編譯易起宇／綜合外電
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美股22日早盤上漲，投資人持續關注美伊和談進展。 （路透）
美股22日早盤上漲，投資人持續關注美伊和談進展。 （路透）

美股22日早盤開高走高，道瓊指數改寫盤中歷史新高紀錄，史坦普500指數邁向周線連八漲，將創2023年底來最長漲勢紀錄。美國和伊朗之間的和談仍未有明確的進展，但投資人仍滿懷希望，這場已持續近三個月的中東戰事即將結束。

道瓊工業指數22日早盤一度上漲426點，或0.85%，至50,712.24點，改寫盤中新高紀錄；史坦普500和那斯達克綜合指數則分別漲0.6%和0.5%；費城半導體指數漲1.4%；台積電ADR則漲0.5%。

媒體報導，伊朗外交部長已和巴基斯坦內政部長會面，討論結束這場中東衝突的提案，雖然德黑蘭當局和華府，在伊朗的濃縮鈾庫存和荷莫茲海峽的掌控權議題上，仍意見不合。

雖然自從這場衝突2月底爆發以來，全球股市激烈振盪，但在對這場戰爭終將解決的期盼、對人工智慧（AI）交易的樂觀，和企業充滿韌性的獲利成長推動下，美股本月創下紀錄新高。

道瓊指數21日收盤再創歷史新高，超越先前2月10日創下的紀錄。

Spartan資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「雖然為了結束戰爭，美國和伊朗間的關鍵歧見仍需要解決，但和平會談的持續仍成為支持投資人的因素。」

瑞銀全球財富管理已把對史坦普500指數今年底的目標價，從7,500點提高至7,900點，並表示原因是消費者支出展現韌性，以及資料中心基建難以滿足的需求。

另外，聯準會（Fed）候任主席華許（Kevin Warsh）稍晚將在白宮正式宣誓就職，接替現任主席鮑爾，這對美國的經濟和貨幣政策將是重要時刻。

道瓊 美股 伊朗

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