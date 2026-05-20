往年石油震撼有3特徵會引爆股市崩跌 伊朗戰爭中了幾個？

荷莫茲海峽運油仍受阻，導致股市、大宗商品、貨幣等風險性資產價格下跌，令人憂心這波石油震撼可能引發更深的跌幅。路透

荷莫茲海峽運油仍受阻，導致股市、大宗商品、貨幣等風險性資產價格下跌，令人憂心這波石油 震撼可能引發更深的跌幅。德意志銀行策略師指出，歷史前例顯示，石油震撼要引發市場崩跌，必定伴隨著三大總體經濟震撼中的至少一個。

德銀策略師艾倫指出，這三大總經震撼包括：石油震撼持久、經濟數據明顯跌入衰退領域，以及央行大幅緊縮貨幣政策應變。目前為止，任一種情況都尚未發生。

一，石油震撼

1973年阿拉伯石油禁運重創美國時，油價 幾乎暴漲至原先的四倍，而且在高點維持四年之久。2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，布蘭特原油12個月期貨一度飆破每桶100美元。

相形之下，目前布蘭特原油雖徘徊在每桶110美元附近，西德州中級原油（WTI）也站穩每桶100美元以上。但自伊朗 戰爭開打以來，布蘭特即期期貨與6個月期貨之間的價差居高不下，且愈遠期的原油期貨價格愈低，顯示投資人預料油價將隨時間推移而拉回。

二，經濟數據

第二個警訊是經濟數據疲弱不堪。艾倫指出，往昔幾波能源震撼都伴隨著經濟轉弱的證據，像是1973年失業率立即竄升。但現在，美國3月和4月非農業就業人口仍增加超過10萬人，4月全球採購經理人指數依然上升。

三，央行升息

有別於以往能源震撼常導致央行積極提高利率抑制通膨，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和日本銀行（BOJ）自伊朗戰爭爆發至今仍按兵不動。

話雖如此，最近公債殖利率躍升，開始讓更多投資人相信，Fed基於油價上漲引發的風險，將不得不調整對通膨的前瞻指引。

儘管市場價位反映對中東衝突持續和停滯性通膨風險升高的顧慮，艾倫指出，美股史坦普500指數目前價位只比空前新高點低1.3%，歐、美信用利差比2月底伊朗戰爭爆發時收斂，由此看來，「相較於過往的震撼，此刻我們目睹的市場韌性，比乍看時所顯示的更有道理」。