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美勞動市場比ChatGPT剛推出時還強健？原因曝光

編譯吳孟真／綜合外電
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高盛最新報告顯示，美國勞動市場錯配的情況，自ChatGPT問世後已有所改善，但接...
高盛最新報告顯示，美國勞動市場錯配的情況，自ChatGPT問世後已有所改善，但接下來恐怕將不再有相同的有利條件。(美聯社)

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以來，外界對白領工作的「末日」預測日增，人工智慧（AI）近期更是在美國大學畢業典禮上被狂噓。不過，高盛最新報告顯示，勞動市場壓力的一個關鍵指標、也就是「勞工與職缺錯配」（mismatches）的情況，實際上自ChatGPT問世後已改善，甚至降至新冠疫情前的水準以下。

高盛經濟學家Elsie Peng和Ronnie Walker在20日發布的研究報告指出，「我們以職業別為基礎所計算出的錯配指數，目前已自2022年的高峰下滑，略低於疫情前水準」。

這兩名經濟學家採用的「Lazear-Spletzer錯配指數」，衡量有多少求職者必須在不同職業之間重新分配，才能平衡勞動市場的緊俏程度。數值偏高代表求職者與職缺領域不匹配，顯示勞動市場存在結構性的效率不足，對勞資雙方都不利。

報告指出，ChatGPT問世時值疫後勞動市場嚴重失衡，部分產業極度缺工，另一些求職者過多。Peng與Walker說，最易受到AI衝擊的資訊文書人員、秘書與業務代表等職業類別，當時原就面臨最嚴重缺工問題，而當AI開始減少這些領域職缺時，並未創造新失業問題，反而是協助縮小了原本的供需缺口。

然而，美國職缺結構自2019年以來已明顯改變。相較於2019年，醫療照護、餐飲準備與維修服務等需要實體到場的工作，職缺增加約30萬個，需求持續增加；反之，AI應用最廣泛的辦公室職位，需求快速降溫，在此期間減少45萬個。

換句話說，高盛這份報告實際上暗藏警語。目前有利的錯配趨勢，反映的是一組特殊且難以重現的條件：AI剛好在其最有可能取代的職業原就面臨缺工時進場，意外成為緩衝，但AI部署的下個階段將不再享有這種緩衝機制，因為它涵蓋的範圍更廣、滲透更深，並將開始影響原本沒有人力過剩的職業。

ChatGPT 高盛 OpenAI

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