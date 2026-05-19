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美股早盤／晶片股賣壓持續 美債殖利率創高 四大指數盡墨

編譯吳孟真／綜合外電
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晶片股持續遭到拋售，美債殖利率也繼續上揚，美股19日早盤四大指數下跌。 （路透）
晶片股持續遭到拋售，美債殖利率也繼續上揚，美股19日早盤四大指數下跌。 （路透）

美股19日早盤四大指數全面下跌，費半指數更暴跌2%，晶片股持續遭拋售。川普取消原定對伊朗攻擊後，交易員也持續關注油市動向；此外，美債殖利率持續走高，30年期殖利率站上近20年來最高，顯示通膨憂慮加深。

道瓊工業指數早盤下跌357點或0.7%，史坦普500指數跌0.2%、那斯達克指數跌0.6%。

繼周一收盤重挫2.4%後，費城半導體指數19日早盤再跌至少2%，兩日累計跌幅已超過5%，因投資人擔心估值偏高以及資料中心龐大支出能否持續，開始獲利了結。

定於周三（20日）盤後公布第1季財報的輝達（Nvidia）股價早盤跌1%，恐連續三個交易日收黑。高通（Qualcomm）下跌逾3%，博通（Broadcom）回落1.8%。台積電ADR跌1%。

國際油價19日盤中下跌，西德州中級原油期貨早盤下挫0.4%，報每桶103.81美元，布蘭特原油下跌1%，報110.96美元。

美債殖利率19日持續走高，因投資人持續拋售債券，擔憂通膨再度升溫。30年期公債殖利率上升3.5個基點至5.181%，創2007年7月以來最高；基準的10年期公債殖利率則升近3.6個基點至4.659%，為2025年1月以來新高。

Schwab金融研究中心總體研究與策略主管高登（Kevin Gordon）認為，這波市場漲勢最好階段可能已經過去，「從市場部位與漲勢過度延伸的情況來看，未來可能不會再出現像3月低點反彈初期那樣凌厲的漲勢」。

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