30年美債殖利率升破5.15%後 下一關鍵點是…

花旗集團最新預測，通膨憂慮已蔓延至整個市場，債市正將30年期美債殖利率的新目標鎖定在5.5%。(美聯社)

花旗集團表示，由於通膨憂慮已蔓延至整個市場，債券市場正將美國30年期公債殖利率 的新目標鎖定在5.5%。美國銀行（BofA）的最新調查更顯示，若美債大幅波動，基金經理人預期30年期殖利率可能升至6%以上。

30年期美債自上周衝破5%大關後仍不回頭，根據彭博資訊的報價，19日一度升破5.15%，持續逼近2007年來高點。花旗駐倫敦的總體策略師麥可米克（Jim McCormick）表示，接下來市場關注的焦點可能會轉移到5.5%這個水準上，30年期美債殖利率上次觸及這個關口是在22年前。

麥可米克告訴彭博資訊，「投資人逢低買入美國公債的策略已經改變。」他還補充，核心通膨沒有放緩的跡象，而美國經濟成長有望優於其他已開發市場國家，因為美國預料能更從容因應能源危機。

根據19日公布的美銀5月基金經理人調查，62%的投資人認為30年美債殖利率將升至6%以上，這是基於未來12個月殖利率將出現大幅波動的假設；20%受訪者認為殖利率將跌破4%。

值得注意的是，4月進行這項調查時，並未提及對30年期美債殖利率走勢的預期。

近來30年期公債殖利率持續攀升，也顛覆了傳統上認為5%是吸引逢低買進的看法。巴克萊和法國巴黎銀行已警告，由於能源價格將持續推高通膨預期，債券拋售潮可能尚未告終，而這些情況都促使投資人重新調整對貨幣政策前景的預期。

不只美國債市如此，德國30年期公債殖利率本周也升抵15年來高點，30年期日債殖利率也升至1999年首次發行以來最高水準。在英國，首相施凱爾政府可能面臨的挑戰，以及相關的財政影響，也讓英國長天期債券殖利率居高不下。

麥可米克警告，全球經濟目前面臨的最大風險，是全球債券殖利率受到的衝擊程度，「如果美國長期債券殖利率繼續攀升，將給股票和信用等風險較高的資產帶來高度不穩定性。」