成台灣Foodpanda德國母公司最大股東 Uber打什麼算盤？

優步（Uber）已成為Delivery Hero最大股東。（路透）

優步（Uber）已成為台灣foodpanda外送業務的德國 母公司Delivery Hero最大股東，並有可能在未來全面收購Delivery Hero。台灣公平會曾在2024年底以可能限制競爭為由，否決Uber旗下Uber Eats申請併購Foodpanda台灣業務，

英國金融時報（FT）報導，Uber於18日表示，已增持了對Delivery Hero持股，目前擁有19.5%的股權，還有相當於5.6%股權的選擇權。Uber在一份申報文件中說，目前尚無尋求控制Delivery Hero的計畫。

Uber如今形同對Delivery Hero擁有「具否決權的少數股權」（blocking minority），意味著對後者的增資、收購以及修訂公司章程具一定影響力。Uber在揭露資訊中表示，「無意取得Delivery Hero 30%以上的投票權」，因為這將觸發強制提出收購要約的義務。但Uber對於未來是否增持或減持Delivery Hero ，抱持開放態度。

摩根大通（小摩）分析師Marcus Diebel指出，儘管Uber未來是否會進一步增持股權的最終意圖仍不明朗，但對Uber而言，這無疑是對Delivery Hero資產具戰略吸引力的明確背書。小摩也認為，這麼做也加強了Uber對Delivery Hero業務潛在拆分的影響力，並有助於推動分類加總估值的實現。小摩認為，若是進行瘦身，Delivery Hero將釋放價值，建議投資人繼續布局，以迎接短期內迎來估值調升的機會。

彭博行業研究（BI）分析師則說，Uber提高持股「有效地消除先前由Prosus帶來的陰霾，並可能為Delivery Hero股價開啟一條估值重估的通道。近期的交易（包括DoorDash收購Deliveroo以及Prosus買下Just Eat Takeaway）顯示，外送平台產業正快速整併，並持續深入生鮮雜貨配送與快商務領域來追求成長，但代價是更薄的利潤率。