華爾街日報揭蘋果獲利技巧 善用分級晶片推低價品搶市

正當大多數電子裝置製造商面臨成本升高而大受打擊，美國蘋果公司卻能推出低價新品如MacBook Neo、iPhone 17e搶市，靠得是行之多年的瑕疵晶片再利用。路透

「華爾街 日報」報導，正當大多數電子裝置製造商面臨成本升高而大受打擊，美國蘋果公司卻能推出低價新品如MacBook Neo、iPhone 17e搶市，靠得是行之多年的瑕疵晶片再利用。

報導指出，蘋果（Apple ）長久以來以其高端價格產品受到消費者崇拜，但其新推出的入門款筆記型電腦MacBook Neo售價僅599美元，而初步銷售數據顯示這款產品大受歡迎。

MacBook Neo雖說搭載的是蘋果A18 Pro晶片，也就是2024年推出的蘋果高階智慧手機iPhone 16 Pro同款晶片，卻是由6核心降為5核心。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）表示，這顯示蘋果能夠將一些1個核心有瑕疵的A18 Pro晶片保留供日後使用，因為有瑕疵的核心可以停用，再將這樣的晶片用於其他較低價裝置，仍可運作非常良好。

事實上蘋果是運用晶片業想辦法從效能較差處理器擠出獲利的做法，仿效販售雞蛋、汽油、鑽石或飯店客房的方式，將貨源進行「好」、「較好」和「最佳」的產品分級（binning）。

分析師指出，業界這種已行之數十年的策略，原本只是為了讓晶片能善盡其用，如今卻成了蘋果產品線設計策略根基，使其能進行精準劃分來達到規模較小對手難以企及的功效。

蘋果除了利用自行研發晶片的彈性，來推出價格更低的iPhone和Mac；還發揮其強大的供應鏈優勢進行晶片再利用，來大打價格戰，藉此吸引新用戶。

例如MacBook Neo就便宜到足以挖走原本可能購買Google（谷歌）Chromebook筆電或其他桌上型電腦（PC）的消費者。而iPhone 17e也是搭載「經過分級」的晶片，並以足夠便宜價格來吸引原本使用搭載Google的Android作業系統手機者。

市場研究公司Counterpoint和國際數據資訊（IDC）皆表示，由於記憶體和儲存裝置價格大漲，導致蘋果對手販售較低階產品變得無利可圖；反觀蘋果相較起來更有優勢，能藉由推出較低價產品來奪取市場。

曾撰文分析MacBook Neo晶片訂單的供應鏈分析師高燦鳴（Tim Culpan）表示：「若能將未達最高規格的東西拿來繼續利用，除了能省時、省錢並減少廢料，還能賣給很多你原本可能無法觸及的客戶。」

而蘋果只要讓裝置產品增加新用戶，就可能為其服務如雲端儲存iCloud和應用程式商店App Store添加買家，而這類業務的利潤也較高。

華爾街日報分析近200頁的蘋果檔案文件後發現，自從2021年以來，蘋果A系列晶片當中有6款將少1個核心數的版本使用在較低價裝置產品中，而完整核心數版本一開始則是搭載在較高價iPhone。

不過熟悉蘋果供應鏈的人士透露，如今MacBook Neo如此熱銷，連原本重新利用的剩餘晶片都快不夠，導致蘋果近期不得不下訂新的A18 Pro。

然而，由於蘋果最先進晶片只有台積電1家供應商，而台積電正苦於應付人工智慧（AI）晶片的瘋狂需求，因此如同香港天風國際證券公司分析師郭明錤所說：「蘋果已不再享有過往的（供應）彈性，壓力正開始顯現。」