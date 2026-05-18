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法院限制罷工範圍 縮小生產受重創可能性 三星股價翻漲

編譯陳苓／綜合外電
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地方法院同意三星限制罷工範圍的請求，削弱了晶片生產嚴重受阻的可能性。美聯社
地方法院同意三星限制罷工範圍的請求，削弱了晶片生產嚴重受阻的可能性。美聯社

三星電子工會表態願意談判，地方法院也同意公司限制罷工範圍的請求，削弱了晶片生產嚴重受阻的可能性，三星18日股價由黑翻紅，一度大漲6.7%，終場漲幅收斂至4%。

三星勞資18日再次談判，工會領袖說願與高層「真誠交流」。此外，南韓法院部分批准了三星的禁制令請求，要求工會須確保罷工不致中斷生產，包括禁止工會占據設施、不得讓原料損壞等。

兩大工會若未能遵守命令，可能遭處每日1億韓元（7.2萬美元）罰鍰，工會領袖則可能遭處每天1,000萬韓元。

工會發布聲明說，若談判未達協議，法院裁定無法阻止罷工，但保證會盡力協商。

該國政府官員也表示關切，警告罷工可能嚴重危害經濟成長、外銷、金融市場。總理金民錫17日說，政府將研究所有選項，包括緊急仲裁，來避免罷工。若認為勞資糾紛可能傷害經濟或日常生活，勞工部長可援引緊急仲裁令，立即禁止罷工30天，國家勞動關係委員會將在此時進行仲裁、調停。

三星晶片部門主管也呼籲工會停手，指出輝達等大客戶有所疑慮。相關人士透露，部分客戶說，由於無法保證產品品質，三星罷工期間，或許會暫停接受該公司出貨。

三星是全球記憶體一哥，占南韓總出口的近四分之一，工會揚言，若薪資要求未能獲准，逾4.5萬名員工將從本周四（21日）起罷工18天，料為該公司史上規模最大的罷工行動。

罷工 三星 南韓

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