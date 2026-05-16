Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

輝達 （NVIDIA，又譯英偉達）預期今年能夠獲利1,900億美元，這個水準將打破沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2022年保持的1,600億美元紀錄。輝達這家目前市值已達5兆美元的公司，股價現在是竟然還算是便宜的，巴隆周刊副總編輯魯特撰文指出，輝達股價或許仍有機會再漲50%，因為它正朝市值8兆美元邁進。

輝達股價15日收盤跌4.42%，報225.32美元。以未來12個月的獲利來算，預期本益比只有24倍。與公司歷史估值相比，折價達25%。再跟費城半導體指數成分股比較，估值低了5%，然而像輝達這樣的高成長、市場領導者的公司，過去通常應該是享有40%的溢價。

輝達變「便宜」，主要是2025年初以來，輝達股價的表現落後費半超過70個百分點。市場突然忘記了輝達，轉而瘋狂追捧中央處理器（CPU）、記憶體，以及像Google的張量處理器（TPU）這類特殊用途晶片。

魯特說，買進輝達股票的論點很簡單，投資人真的只需要相信一件事，那就是：AI運算的黃金時代，還沒達到最高潮。有不少理由這個論點。

首先看看半導體供應鏈眾多公司的財報，都在跟投資人說，現在仍處於AI基礎建設的早期階段。再看AI應用，確實尚未普及。

方舟投資管理（ARK Investment Management）首席未來學家溫頓表示，目前只有20%的智慧手機使用者曾在手機上使用代理AI的應用程式。不過這個比率有望在三年內將逼近100%。如果比喻較網際網路路泡沫時代，2026年其實更像1996年，而不是1999年。

市場大咖的投入，是另一個重要指標。AI軍備競賽仍在升級。四大超大型雲端業者（hyperscalers）：亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google、Meta，預期今年將投入近7,000億美元布建AI業務。市場今年初原本預估他們會投資的金額是5,000億美元。

投資人會質疑這些科技巨頭如何負擔這麼龐大的資本支出，是合理的。然而答案是：很容易。這幾家公司只需把大量的營運現金流投入資料中心的建設，今年依舊可以維持自由現金流為正。因為這四大公司的EBITDA（稅息折舊攤提前獲利）合計約達8,000億美元，而且資產負債表也非常健康，幾乎沒有淨負債。

至於輝達股價可能漲到哪裡？目前分析師平均目標價為270美元，比15日收盤價高約20%。魯特認為，這樣的目標價偏保守。以其他半導體股票平均26倍本益比的水準來看，輝達股價就應該有290美元，若回到其歷史上相對於半導體產業的溢價水準，股價甚至可達390美元。

當然，風險仍然存在。市場對AI泡沫會爆掉的擔憂始終揮之不去。這由Google上「AI bubble」（AI 泡沫）搜尋量年增約400%，並曾於去年11月達到高峰，可見一斑。

另外，輝達獲利前景幾乎不容失誤。過去三季，輝達營收平均超出市場預期約3%，「不如預期」顯然不能出現。市場也一直擔心輝達的GPU市占，可能被其他晶片搶走。不過魯特看輝達的領先程度，認為這些威脅仍相當遙遠。