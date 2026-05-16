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通膨升勢如何逆轉？經濟學家建議4招化解「川普通膨」

編譯湯淑君／綜合外電
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美國通膨顧慮再起，恐不利執政的共和黨11月期中大選選情，專家建議美國總統川普採取...
美國通膨顧慮再起，恐不利執政的共和黨11月期中大選選情，專家建議美國總統川普採取四個因應之道扭轉乾坤。(美聯社)

美國通膨顧慮再起，恐不利執政的共和黨11月期中大選選情。美國總統川普可有辦法扭轉乾坤？

本周發布的官方數據顯示，美國4月消費者物價指數比一年前勁升3.8%（CPI），增速比同時期工資平均成長3.6%還要快。汽油價格也隨伊朗戰爭爆發而大漲。美國民眾對通膨復熾憂心忡忡。CNN最新民調顯示，55%的共和黨籍受訪者和81%的中間派選民認為，生活費高漲應歸咎於川普的政策。

保守派經濟學家、美國企業研究所經濟政策研究主任史川恩（Michael R. Strain）則認為，美國通膨警鐘又響，最大禍首是聯準會（Fed）誤判形勢，以及前任拜登政府疫情期間狂撒1.9兆美元的刺激政策。但川普2.0政府也有錯，特別是關稅政策加重家庭和企業購買進口產品的成本，伊朗戰爭又使汽油價格暴漲。民主黨政府已在2024年大選付出慘痛代價，看來共和黨也今年11月也可能吞敗。

如何逆轉狂瀾？史川恩建議川普政府做下列四件事：

一，川普切勿再逼Fed新主席華許降息。2026年若進一步降利率，可能給通膨火上加油。

二，川普切勿再助長物價壓力。為此，他應取消對盟國實施的關稅；考慮開放更多移民入境，特別是在工資上漲壓力浮現的情況下；打消燃料稅「假期」和「關稅紅利」的念頭，不然可能刺激需求，反而給物價上漲推波助瀾。

三，川普切勿以國家干預手段來解決負擔能力危機，例如訂定信用卡利率上限，否則可能使問題更糟。

四，川普應把注意從興建華麗的白宮舞廳、翻新林肯紀念堂倒映池這類事情移開，轉向解決數十年來困擾美國民眾的問題，例如兒童托育、居住、醫療健保和教育費用高昂。

史川恩認為，若能佐以周延的規劃、向選民清楚宣導這些政策，並在國會凝聚共識，川普大有機會使情況改觀。但川普必須先明白民之所慮何在，才能說服他們。否則，美國民眾的負擔能力危機將持續升高，川普與共和黨將難辭其咎。

共和黨 川普 民主黨

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