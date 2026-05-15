我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿回皮衣…黃仁勳站街頭爽吃炸醬麵 喝豆汁猛皺眉：這什麼東西？

10個旅遊「錯誤」行為 讓假期變成疫情爆發起點

星巴克續精實營運 美國再裁300人關部分地區支援辦公室

中央社紐約15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知名美國連鎖咖啡店星巴克持續推動扭轉績效行動，15日再宣布一波裁員，將在美國裁減...
知名美國連鎖咖啡店星巴克持續推動扭轉績效行動，15日再宣布一波裁員，將在美國裁減300名人力，並無門市員工。(路透)

知名美國連鎖咖啡店星巴克持續推動扭轉績效行動，今天再宣布一波裁員，將在美國裁減300名人力，並無門市員工。星巴克並計劃關閉一些地區支援辦公室，並已開始檢討國際人力。

CNBC報導，星巴克表示，上述行動將產生4億美元的企業重組支出，包括與長期資產減損有關的2億8000萬美元非現金支出，以及與裁員有關的1億2000萬美元現金支出。

這是星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）上任後第3波裁員。他先在去年2月宣布裁員1100人，並讓數百個目前空缺職位不補；7個月後星巴克再宣布，為了10億美元重整計畫而裁減900名非門市人力。

根據星巴克呈報的監管資料，截至去年9月28日，其在美國的非門市員工共有1萬9000名，支援全球其他地區業務的國際部員工則有5000名。

星巴克飲品的需求在美國面臨競爭加劇及消費者更精打細算的壓力，導致銷售額銳減。尼柯爾上任後展開所費不貲的扭轉劣勢行動，包括改善門市業務，增加新產品、恢復內用及加強門市人力，結果富有成效。

星巴克4月公布的年度第2季財報顯示，其在美國的同店銷售額成長7.1%，歸功於交易量增加4.3%；且這是星巴克在美國的咖啡店連續第2季出現客流量成長，顯示其振興計畫正在發揮效果。

星巴克

上一則

中國買更多油是川習會成就？克魯曼：川普射中自己的球門

延伸閱讀

全美這6家知名連鎖餐廳 顧客抱怨最多

全美這6家知名連鎖餐廳 顧客抱怨最多
Coinbase裁員14% 未來以AI當核心

Coinbase裁員14% 未來以AI當核心
菲律賓紫薯熱潮衝進美國市場 供應鏈不透明隱憂浮現

菲律賓紫薯熱潮衝進美國市場 供應鏈不透明隱憂浮現
抹茶接班人「紫芋」爆紅 創業者搶進遇原料瓶頸

抹茶接班人「紫芋」爆紅 創業者搶進遇原料瓶頸

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%原因曝光

2026-05-12 20:34
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18

超人氣

更多 >
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌
馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了
川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議