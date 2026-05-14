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IMF樂見川習展開對話 稱局勢趨緩有利全球經濟

中央社華盛頓14日綜合外電報導
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國際貨幣基金（IMF）logo。(路透)
國際貨幣基金（IMF）logo。(路透)

國際貨幣基金（IMF）今天表示樂見美國總統川普與中國國家主席習近平展開初步且積極的對話，並補充說明降低全球前兩大經濟體之間的緊張局勢與不確定性對世界有益。

當被問及川習會在北京的初步成果時，IMF發言人科薩克（Julie Kozack）在新聞簡報會上表示：「當然，全球前兩大經濟體在最高層級進行接觸是非常重要的。」

科薩克補充道：「我們確實對兩國之間存在建設性對話表示歡迎。任何有助於減緩貿易緊張局勢並降低不確定性的舉措，對這兩大經濟體都有好處，當然對全球經濟也是利多。」

路透社報導，IMF長期以來一直敦促美國和中國透過對話，而非單邊措施來解決貿易分歧。

今天在北京，習近平在為期兩天的峰會開場時向川普發出警告，稱兩國在台灣相關議題上的分歧若處理不當，可能會將中美關係推向「十分危險的境地」。

但在川普對中國商品徵收高額關稅，以及習近平的報復幾乎導致所有美中貿易崩潰的一年後，兩位領袖關於貿易和投資的討論變得更加積極。

川普在接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）漢尼提（Sean Hannity）採訪時表示，中國同意訂購200架波音客機；而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則告訴財經新聞頻道CNBC，雙方也討論了美國能源和農產品的交易，以及為非戰略部門建立雙邊貿易和投資機構。

科薩克表示，由於中東戰爭的壓力以及伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）導致原油價格維持在每桶100美元以上，全球經濟顯然正走向IMF在4月「世界經濟展望」（World Economic Outlook）中概述的3種經濟情境中的中間情境。

IMF中間的「不利情境」預測，今年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率將從2025年的3.4%降至2.5%，而假設衝突迅速結束的較樂觀「參考預測」成長率則為3.1%。

這樣的不利情境假設全年油價為每桶100美元，但也假設金融條件收緊和通膨預期上升。

科薩克表示，儘管較高的能源價格推升了對短期物價上漲的預期，但IMF認為中期通膨預期仍保持穩定。她指出，全球經濟的金融條件仍然保持「寬鬆」。

習近平 川普

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