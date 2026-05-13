我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位鑄在美國硬幣上的亞裔：好萊塢將拍黃柳霜傳記電影 辛芷蕾主演

每天吃杏仁有益健康 但要注意這3件事

阿里吳泳銘：未來五年AI基建相關投入遠超560億

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里巴巴CEO吳泳銘13日表示，公司AI模型與應用服務收入快速成長，預計年底相關...
阿里巴巴CEO吳泳銘13日表示，公司AI模型與應用服務收入快速成長，預計年底相關年化經常性收入（ARR）將突破人民幣300億元，同時資本支出將超過3,800億元。他並估，未來一年阿里雲AI相關產品收入占比將突破50%。(搜狐財經)

阿里巴巴CEO吳泳銘13日在2026財年第四季財報電話會上表示，公司AI模型與應用服務收入快速成長，面向未來五年目標，未來的AI基建相關投入資金會遠遠超過人民幣3,800億（約560億美金）。未來可能也會以銷售平頭哥AI伺服器的方式，與資料中心服務方合作方共建資料中心。

他並預估，未來一年阿里雲AI相關產品收入占比將突破50%，成為雲業務主要成長引擎。

新京報指出，阿里巴巴5月13日公布2026財年第四季及全年財報顯示，阿里AI已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期。財報顯示，阿里雲外部商業化收入增速加快至40%，AI相關產品收入占比首次突破30%，季度收入達89.71億元，年化收入突破358億元。

據華爾街見聞報導，吳泳銘表示，AI模型與應用服務收入呈指數級成長，正成為新的收入引擎，相關ARR預計6月季度突破100億元、年底突破300億元，主要來自百煉MaaS平台API服務及AI原生軟體訂閱，其中大部分收入來自自研模型。他並指出，AI正由對話式應用轉向AI代理運行，帶動推理與Token需求快速上升。

此外，企業需求方面，阿里提到，百煉MaaS平台近三個月Token消耗顯著增長，企業客戶數量較三個月前成長8倍，AI coding需求亦推升API使用量。

在業務進展方面，阿里雲外部商業化收入第一季增長加速至40%，AI相關產品收入連續第11個季度維持三位數增長，占比首次超過30%。公司並預計，未來一年AI相關產品收入占比將超過50%。AI推動阿里雲業務由傳統算力與存儲轉向模型、算力與代理服務。

基礎設施方面，吳泳銘指出，自研GPU晶片已實現規模化量產，超過60%算力已服務外部商業客戶，涵蓋網際網路、金融及自動駕駛等領域。吳泳銘亦提到，自研晶片在阿里雲的部署量目前仍有限，但未來有望從GPU、CPU延伸至存儲與網絡芯片，實現全栈自研，目前主要仍受產能限制。隨自研晶片滲透率提升，預期將進一步改善整體毛利率。

針對資本開支與回報，吳泳銘將AI比喻為「製造業」，需建立AI訓練與推理兩大「工廠」，並強調數據中心投入雖消耗自由現金流，但回報路徑清晰，未來3至5年需求支撐下投資回收具有確定性。

在資本配置方面，阿里CFO徐宏說，公司將持續將經營現金流投入AI與雲基礎設施建設，同時隨近場電商虧損收斂及AIDC逐步轉盈，整體現金流結構有望改善。

阿里巴巴

上一則

通膨升溫 三大指數漲跌互見 黃仁勳隨川普訪中激勵科技股

下一則

Anthropic估值上看9500億元…警告別碰未授權股份買賣

延伸閱讀

AI帶旺雲端 Google營收飆增63%

AI帶旺雲端 Google營收飆增63%
中國AI應用排名第一 豆包趁勢推出付費版

中國AI應用排名第一 豆包趁勢推出付費版
AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設

AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設
微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲

微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

2026-05-08 12:29
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父