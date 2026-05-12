我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

泡泡瑪特Q1營收超75% 中國市場年增超1倍

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年以來，泡泡瑪特股價整體震盪下探，近期有所回升。截至12日收盤，泡泡瑪特跌近2...
今年以來，泡泡瑪特股價整體震盪下探，近期有所回升。截至12日收盤，泡泡瑪特跌近2.7%，報162.9港元，總市值為2185億港元，今年以來累計下跌超13%，市值蒸發336億港元。路透

泡泡瑪特12日發布最新財報，2026年第1季整體收益（收入）年增75%到80%，其中，中國區收益增長最快，達到100%到105%，亞太地區（不含中國大陸）收入年增25%到30%，美洲年增55%到60%，歐洲及其他地區年增60%到65%。

從市場結構看，大陸市場表現突出，境內收入年增100%至105%。其中，線上通路增速達150%至155%，高於線下通路的75%至80%。

海外市場方面，亞太、美洲、歐洲及其他地區均取得雙位數增長。這一增長態勢主要得益於Labubu等IP在社交媒體上的廣泛傳播，以及泡泡瑪特在歐美核心城市持續推進的門店拓展與當地語系化營運。

相比之下，亞太市場已進入相對平穩的發展階段，而歐美市場的品牌認知仍處於逐步建立的過程中，增長空間依然較大。

21世紀經濟報導，今年以來，泡泡瑪特股價整體震盪下探，近期有所回升。截至12日收盤，泡泡瑪特跌近2.7%，報162.9港元，總市值為2185億港元，今年以來累計下跌超13%，市值蒸發336億港元。

大陸知名投資人段永平7日在投資平台上發文稱，已將中國神華的持倉全部調到了泡泡瑪特，並對網友表示：「我理解王寧（泡泡瑪董事會主席）不是因為我的投資，而是因為我曾經是個『企業家』，我能看懂他有多厲害。他還那麼年輕，他還能至少好好幹25年以上吧。這個複利是嚇人的。」段永平還把社交媒體的頭像換成了帶有泡泡瑪特產品的照片。

值得注意的是，泡泡瑪特官方6日發布王寧接受專訪的影片，王寧談及，針對頂流IP Labubu，泡泡瑪特採取罕見的「降溫策略」。在最火爆時期，公司主動暫停新品推出、線下行銷及多數對外合作，嚴控授權以避免IP過度消耗。

王寧稱此舉為「理性滅火」，強調泡泡瑪特是一家「say no遠多於say yes」的公司，拒絕流量透支，優先保障核心用戶體驗與IP生命週期。

王寧重新定義了泡泡瑪特IP模式，他認為Labubu並非傳統影視IP，更像「梅西式體育明星」，不靠劇情故事驅動，而是以普世審美、高頻產品迭代、長期物理陪伴構建價值。

他表示，公司電影等業務定位為IP賦能的「空軍」，而非核心，目的是集中產出音樂、場景、價值觀等優質元素，反哺線下與產品生態。

Labubu

上一則

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

延伸閱讀

泡泡瑪特推出首款家電 LABUBU小冰箱一台逾2.7萬

泡泡瑪特推出首款家電 LABUBU小冰箱一台逾2.7萬
5999元LABUBU冰箱開賣秒殺 二手價飆66666元 溢價10倍

5999元LABUBU冰箱開賣秒殺 二手價飆66666元 溢價10倍
亞馬遜擴建資料中心花大錢得回報 雲端營收上季大增近30%

亞馬遜擴建資料中心花大錢得回報 雲端營收上季大增近30%
AI帶旺雲端 Google營收飆增63%

AI帶旺雲端 Google營收飆增63%

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品用戶，公司將依《消費者權益保護法》及國家三包規定提供售後服務，手機產品則維持正常銷售。（圖／取自三星中國微信服務小程序）

三星宣布退出中國家電市場 停銷電視與顯示器業務等產品

2026-05-06 09:14
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

2026-05-08 12:29
人民幣對美元即期匯率升至3年多新高。（路透）

人民幣對美元即期匯率升至3年多新高

2026-05-06 15:13

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出