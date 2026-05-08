喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

先被美國列入實體清單制裁，又遭荷蘭剝奪安世半導體（Nexperia）控制權，中國聞泰科技2025年因此巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。

據陸媒新浪財經報導，聞泰科技股票6日恢復交易，股票簡稱變更為「*ST聞泰」。被冠上「退市風險警示」的帽子後，聞泰股價連續3個交易日跌停鎖死。

聞泰科技今天收盤後，股價報24.1元，市值只剩299.97億元。這家中國半導體巨頭在最風光的時候，股價超過171元，市值逾2000億元。

在此之前，聞泰科技4月29日發布2025年報，營收312.52億元，年減57.54%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為-87.48億元，上年同期為-28.33億元，虧損大增。

聞泰科技表示，2024年12月2日被列入實體清單，公司透過與立訊精密及立訊通訊的交易，於2025年內陸續剝離產品整合業務，業務規模發生大幅下降，營業收入較以前年度同期大幅減少。

聞泰科技並表示，公司自2025年10月對安世半導體境外相關主體的控制權受限，相關主體不再納入合併範圍，總資產減少；相關股權轉為其他權益工具投資核算時按公允價值重新計量產生大額損失，使得利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤、加權平均淨資產收益率等指標較以前年度同期大幅下降。

聞泰科技宣布，因為容誠會計師事務所對公司2025年度財務會計報告出具了「無法表示意見」的審計報告，對公司2025年度財務報告內部控制出具了「無法表示意見」的內部控制審計報告，公司股票將被實施「退市風險警示」疊加其他風險警示，其中國大陸A股簡稱變為「*ST聞泰」。

聞泰科技在2025年報還提到，安世半導體控制權受限，致使確認投資損失89.48億元。

安世半導體控制權被奪後，財報顯示，聞泰科技今年第1季實現營收僅剩8.16億元，比去年同期大幅下降93.77%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損1.89億元，大幅下滑172.41%。

安世半導體中國公司3月宣布，已開始生產多款與荷蘭安世相同類型的晶片，且採用的是12吋晶圓製造技術。媒體形容，這是安世中國進一步脫離荷蘭母公司，走向獨立的重要一步。

不過報導引述資深IT分析人士孫永傑指出，儘管聞泰科技管理層表示，有信心從第2季起經營狀況持續改善，但國產半導體替代能否立即補位仍有待觀察。從第1季聞泰營收的萎縮，一定程度反映了下游汽車大廠對國產替代方案的審慎態度。

孫永傑表示，車載晶片對品質和穩定性有嚴苛的要求，即便國內晶圓品質達標，客戶也不會貿然大規模轉單，往往需要經過一年半載甚至更長時間的小批量試產驗證。此外，良率和成本也是現實挑戰。當前階段聞泰科技的最優解仍是與荷蘭方面透過協商達成和解。「國產替代是必須走的路，但過渡期要有策略，才是聰明的做法」。