我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

幽浮異象檔案 國防部首批解密

喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

中央社台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審...
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

先被美國列入實體清單制裁，又遭荷蘭剝奪安世半導體（Nexperia）控制權，中國聞泰科技2025年因此巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。

據陸媒新浪財經報導，聞泰科技股票6日恢復交易，股票簡稱變更為「*ST聞泰」。被冠上「退市風險警示」的帽子後，聞泰股價連續3個交易日跌停鎖死。

聞泰科技今天收盤後，股價報24.1元，市值只剩299.97億元。這家中國半導體巨頭在最風光的時候，股價超過171元，市值逾2000億元。

在此之前，聞泰科技4月29日發布2025年報，營收312.52億元，年減57.54%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為-87.48億元，上年同期為-28.33億元，虧損大增。

聞泰科技表示，2024年12月2日被列入實體清單，公司透過與立訊精密及立訊通訊的交易，於2025年內陸續剝離產品整合業務，業務規模發生大幅下降，營業收入較以前年度同期大幅減少。

聞泰科技並表示，公司自2025年10月對安世半導體境外相關主體的控制權受限，相關主體不再納入合併範圍，總資產減少；相關股權轉為其他權益工具投資核算時按公允價值重新計量產生大額損失，使得利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤、加權平均淨資產收益率等指標較以前年度同期大幅下降。

聞泰科技宣布，因為容誠會計師事務所對公司2025年度財務會計報告出具了「無法表示意見」的審計報告，對公司2025年度財務報告內部控制出具了「無法表示意見」的內部控制審計報告，公司股票將被實施「退市風險警示」疊加其他風險警示，其中國大陸A股簡稱變為「*ST聞泰」。

聞泰科技在2025年報還提到，安世半導體控制權受限，致使確認投資損失89.48億元。

安世半導體控制權被奪後，財報顯示，聞泰科技今年第1季實現營收僅剩8.16億元，比去年同期大幅下降93.77%；歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損1.89億元，大幅下滑172.41%。

安世半導體中國公司3月宣布，已開始生產多款與荷蘭安世相同類型的晶片，且採用的是12吋晶圓製造技術。媒體形容，這是安世中國進一步脫離荷蘭母公司，走向獨立的重要一步。

不過報導引述資深IT分析人士孫永傑指出，儘管聞泰科技管理層表示，有信心從第2季起經營狀況持續改善，但國產半導體替代能否立即補位仍有待觀察。從第1季聞泰營收的萎縮，一定程度反映了下游汽車大廠對國產替代方案的審慎態度。

孫永傑表示，車載晶片對品質和穩定性有嚴苛的要求，即便國內晶圓品質達標，客戶也不會貿然大規模轉單，往往需要經過一年半載甚至更長時間的小批量試產驗證。此外，良率和成本也是現實挑戰。當前階段聞泰科技的最優解仍是與荷蘭方面透過協商達成和解。「國產替代是必須走的路，但過渡期要有策略，才是聰明的做法」。

上一則

非農就業報告優於預期 四大指數齊漲 台積電ADR平盤遊走

延伸閱讀

中國國企五糧液財報離譜 官媒提出5問籲監管介入

中國國企五糧液財報離譜 官媒提出5問籲監管介入
「逐玉」難救 前中國影視龍頭華誼兄弟面臨破產重整

「逐玉」難救 前中國影視龍頭華誼兄弟面臨破產重整
上游價格下跌、終端需求低迷 中國光電「慘」業 多家龍頭連虧10季

上游價格下跌、終端需求低迷 中國光電「慘」業 多家龍頭連虧10季
AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設

AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設

熱門新聞

投資人押注這波AI熱潮，將終結記憶體產業的暴起暴落，轉向迎接長期榮景。路透

這檔記憶體股發布亮麗財報「先假摔」又噴上新天價

2026-05-02 16:03
伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高，反映可能有五大原因協助撐盤。歐新社

戰爭為何無礙美股創新高？

2026-05-02 10:22
美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。（美聯社）

美FCC廢30年舊規 星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

2026-05-02 08:10
干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）

日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

2026-05-04 18:21
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 （美聯社）

「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

2026-05-03 08:10
三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品用戶，公司將依《消費者權益保護法》及國家三包規定提供售後服務，手機產品則維持正常銷售。（圖／取自三星中國微信服務小程序）

三星宣布退出中國家電市場 停銷電視與顯示器業務等產品

2026-05-06 09:14

超人氣

更多 >
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉

白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉
中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳

中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳
全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司

全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司
中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事

中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事