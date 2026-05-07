我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

急於賣油 傳阿聯冒險將石油運出荷莫茲海峽

中國前國防部長魏鳳和、李尚福 被判死緩

南韓有望擠下日本 成全球第5大出口國 主要是靠這個產品

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
晶片熱潮帶動南韓第1季出口創下歷來新高，並可望超越日本成為全球第五大出口國。圖為...
晶片熱潮帶動南韓第1季出口創下歷來新高，並可望超越日本成為全球第五大出口國。圖為南韓釜山港。(美聯社)

在半導體銷售暴增下，南韓第1季出口創下紀錄新高，可望帶動該國成為全球第五大出口國，超越主要競爭對手日本義大利

南韓產業通商資源部6日表示，今年1至3月出口年增37.8%至2,199億美元，創下歷來同季新高；先前紀錄為2022年第1季的1,734億美元。

出口暴增主要受半導體業帶動。在記憶體價格良好和人工智慧（AI）伺服器投資日益增長之際，第1季晶片出口年比躍增138%至785億美元；DRAM出口飆增249.1%至357.9億美元；NAND快閃記憶體更暴增377.5%至53.9億美元；系統半導體出口也增加13.5%至121.1億美元。

產業通商資源部也表示，根據世界貿易組織（WTO）數據，南韓1、2月出口已以1,332億美元的紀錄，首次全球排名第五名，超越日本的1,203億美元和義大利的1,183億美元；前四名依序為中國、美國、德國和荷蘭。

雖然WTO的3月官方數據尚未出爐，但南韓普遍被預期第1季也排名第五名，超越日本。

產業通商資源部6日也宣布，將把政府的「核心出口產品」清單從15項擴大至20項，為2019年來首次增加項目。新增的五類核心出口產品包括電子設備、有色金屬、農漁產品、化妝品和家居用品，這反映了近期出口市場的變化，包括AI帶動的電網擴張需求激增和韓流文化的傳播。

義大利 南韓 日本

上一則

波蘭選中鴻海 合作打造電動車

延伸閱讀

韓4月晶片外銷大增174% 整體出口維持強勁成長

韓4月晶片外銷大增174% 整體出口維持強勁成長
AI需求引爆 南韓Q1經濟按季成長1.7%創四年新高 出口動能緊追台灣

AI需求引爆 南韓Q1經濟按季成長1.7%創四年新高 出口動能緊追台灣
經濟學者上修中國今年進出口成長率 尤其是AI相關進口

經濟學者上修中國今年進出口成長率 尤其是AI相關進口
南韓三星股價衝破1兆美元 但要追上台積電還差多了

南韓三星股價衝破1兆美元 但要追上台積電還差多了

熱門新聞

投資人押注這波AI熱潮，將終結記憶體產業的暴起暴落，轉向迎接長期榮景。路透

這檔記憶體股發布亮麗財報「先假摔」又噴上新天價

2026-05-02 16:03
伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高，反映可能有五大原因協助撐盤。歐新社

戰爭為何無礙美股創新高？

2026-05-02 10:22
美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。（美聯社）

美FCC廢30年舊規 星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

2026-05-02 08:10
亞馬遜強攻AI自研晶片。（路透）

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

2026-04-30 01:30
干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）

日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

2026-05-04 18:21
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 （美聯社）

「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

2026-05-03 08:10

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵