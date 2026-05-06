我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 妻案前PO文「因我是亞裔」

從下東城貧戶到人身傷害律師 黎保利助華人學會用法律自保

油價劇震比居高更可怕…這個研究如此解釋

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，油價持續波動對實體經經濟的影響會延後顯現，且價格震盪對貿易的破壞力甚至...
研究顯示，油價持續波動對實體經經濟的影響會延後顯現，且價格震盪對貿易的破壞力甚至遠大於維持在高檔。 路透

獨立貿易監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert，GTA）的研究指出，油價波動比高油價更具破壞力，因伊朗戰爭而來的油價波動如果持續，到明年年底之前，全球貨物貿易不但不會成長，還會萎縮1.75%。

這項研究的分析預測，是以先前新冠疫情和2008年大宗商品價格崩盤造成的價格衝擊為模型。GTA創辦人、瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）貿易專家伊凡特說：「我們發現，燃料價格波動程度持續上升，會減緩世界貿易增長，而且影響需要長達19個月才會顯現。所以，最糟糕的情況可能還在後頭。」

伊凡特指出，研究所根據的模型顯示，油價波動的影響需要數月才能傳導至實體經濟，因為涉及到重新談判運輸合約、消耗庫存、關鍵市場的消費者信心減弱等過程。

值得注意的是，分析也發現，價格震盪對貿易的破壞力甚至遠大於維持在高檔。油價高企但穩定的話，大宗商品出口國的收入增加，能夠抵銷日本或歐元區等製造業出口國受到的負面影響。然而，油價難以預測的波動才更削弱整體貨物貿易。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動襲擊以來，布蘭特原油價格在衝突發生前每桶約70美元，戰事緊張最高峰期時，漲到逼近120美元。傳出外交方面的交涉有突破時，價格回落至86美元，但在上周談判陷入僵局時，又攀升至126美元以上。

模型設定兩個油價波動情境，一是油價波動率在25%，另一個是波動率100%。在波動率100%情境下，經過19個月，受影響最嚴重的地區是中東與非洲地區，貿易成長率估將減少8個百分點。對中國大陸的衝擊估會減少近3個百分點，約是美國受損程度的三倍。新興亞洲與拉丁美洲的影響則相對不明顯，縮減幅度不到1個百分點。

油價 伊朗 以色列

上一則

人民幣對美元即期匯率升至3年多新高

延伸閱讀

分析：油市距離忍受極限點只剩4周 屆時油價將大幅上漲

分析：油市距離忍受極限點只剩4周 屆時油價將大幅上漲
油價會飆到多高？摩根大通：遠高於每桶100美元

油價會飆到多高？摩根大通：遠高於每桶100美元
漏算隱性成本 好市多加油未必划算

漏算隱性成本 好市多加油未必划算

庫存急衰 高盛上調油價預估 估計本季全球每日短缺近千萬桶原油

庫存急衰 高盛上調油價預估 估計本季全球每日短缺近千萬桶原油

熱門新聞

投資人押注這波AI熱潮，將終結記憶體產業的暴起暴落，轉向迎接長期榮景。路透

這檔記憶體股發布亮麗財報「先假摔」又噴上新天價

2026-05-02 16:03
伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高，反映可能有五大原因協助撐盤。歐新社

戰爭為何無礙美股創新高？

2026-05-02 10:22
美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。（美聯社）

美FCC廢30年舊規 星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

2026-05-02 08:10
亞馬遜強攻AI自研晶片。（路透）

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

2026-04-30 01:30
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 （美聯社）

「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

2026-05-03 08:10
干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）

日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

2026-05-04 18:21

超人氣

更多 >
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」
四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院
華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節