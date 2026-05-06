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美股早盤／傳停戰現進展 4大指數齊揚 AMD狂飆20%

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美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 4大指數齊揚 AMD狂飆20%

編譯陳律安／綜合外電
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傳美伊和談出現進展，激勵四大指數6日早盤同步上攻。(路透)
傳美伊和談出現進展，激勵四大指數6日早盤同步上攻。(路透)

隨著美國與伊朗的和談進程出現進展，國際油價應聲挫跌，美股四大指數6日早盤全面上攻，道瓊工業指數漲近500點。

道瓊工業指數早盤漲1%，史坦普500指數漲0.8%、那斯達克指數漲近1%。費城半導體指數大漲3.5%、台積電ADR強漲4.7%。

Axios引述消息來源報導，美國與伊朗正接近談成停戰方案，可望對伊朗不再發展濃縮鈾等要點簽署備忘錄。一名伊朗外交部發言人說，德黑蘭方面正評估美國的提案，國際原油期貨6日應聲挫跌，西德州中級原油期貨大跌10%，布蘭特原油期貨也跌9%。

不過，美國總統川普隨後暗示，停戰協議並非已成定局，他在自家社群平台Truth Social寫道，如果伊朗不同意停戰方案，美方將展開轟炸，規模與力道將遠比以往更大。

美國晶片大廠超微（AMD）上季營收與獲利均優於市場預期，並看旺本季財測，激勵股價飆漲20%，帶動晶片類股齊揚。英特爾股價也跳漲4.5%。

RBC資本市場公司美股策略主管卡爾瓦西娜說，美股似乎正在翻越憂慮之牆，「我想地緣政治圈的人士，可能不了解AI題材與相關獲利正在發生什麼事，以及這為史坦普500成分企業的每股盈餘提供多大的緩衝。因此，我們持續觀察到，AI概念相關交易，帶動獲利預估上修的趨勢。」

她說：「我不是說股市還有非常大的上漲空間，之後可能稍事喘息，我們也不認為市場會一路上漲。但我不認為目前市場已過熱。」

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