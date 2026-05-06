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三星宣布退出中國家電市場

三星宣布退出中國家電市場 停銷電視與顯示器業務等產品

記者謝守真／即時報導
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三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電...
三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品用戶，公司將依《消費者權益保護法》及國家三包規定提供售後服務，手機產品則維持正常銷售。（圖／取自三星中國微信服務小程序）

三星在中國家電市場的布局出現重大調整。三星電子6日指出，決定退出中國家電市場，停止銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品，在布局在華業務上作出「戰略取捨」，同時，已通知通路與合作夥伴執行相關安排。韓聯社引述業界消息指，此次調整是因應營商環境變化與家電業務持續虧損，三星將在中國持續布局手機、半導體及AI相關業務。

快科技指出，三星（中國）投資有限公司5月6日發布業務調整通知稱，為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，三星電子決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。

通知提到，針對已購買三星家電產品的用戶，公司仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務。手機產品正常銷售。

針對已購買三星家電產品的用戶，公司仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務，保障用戶合法權益不受影響。

用戶可透過授權服務中心獲取售後維修服務支援，三星官網、「三星服務」微信小程序、400熱線、線上諮詢等方式可查詢服務中心及聯絡方式。三星電子強調，即使停止銷售，對已購買產品的顧客將提供與之前相同的售後服務，顧客諮詢管道將保持暢通，售後服務中心可提供服務。

韓聯社引述業界消息稱，考慮到海內外營商環境瞬息萬變的形勢，三星已通知渠道停售電視等家電產品，但仍將在中國維持移動終端、半導體與醫療器械業務，並強化AI手機與本地合作開發，同時持續運營蘇州家電及西安、蘇州半導體工廠，將業務重心轉向先進產業研發與投資。

澎湃新聞指出，早在4月就有傳聞指出，三星中國區可能僅維持手機與存儲兩大核心業務，其餘板塊存在整合或退出可能。知情人士稱調整已獲總部批准，但尚未官宣，白色家電與彩電業務已逐步退出，顯示器業務亦受影響。

報導指出，三星在中國產品線涵蓋電視、冰箱、洗衣機、空調等，但在本土品牌競爭下，市占較高峰明顯下滑。中國電子視像行業協會秘書長董敏表示，調整源於全球競爭與企業戰略選擇，原因包括本土化不足、中國品牌崛起、消費者偏好轉變及供應鏈依賴等因素。

不過三星仍深耕B端（公司客戶）業務，截至2025年底在中國設16家生產企業及13家研發中心，累計投資約567億美元，其中近九成投向尖端產業。

另據韓聯社，受全球不確定性及成本上升影響，三星家電業務持續承壓，2025年相關部門虧損約2,000億韓元，中國銷售法人淨利潤年減44%。

星電子6日指出，決定退出中國家電市場，停止銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品...
星電子6日指出，決定退出中國家電市場，停止銷售包含電視、顯示器在內的所有家電產品，在布局在中國業務上作出「戰略取捨」。 (路透)

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