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憂依賴台積？蘋果傳接洽英特爾、三星 建處理器第二代工

編譯葉亭均／即時報導
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蘋果公司傳出已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的...
蘋果公司傳出已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器。（路透）

知情人士透露，蘋果公司已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器，此舉是要讓蘋果在長期合作夥伴台積電之外還擁有第二選項。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果已與英特爾進行初期階段協商，討論委託其晶片代工服務。同時，蘋果的主管也曾參訪三星在德州建設中的晶圓廠，該廠未來也將生產先進晶片。

不過，消息人士說，迄今這些行動都還沒有促成任何訂單，而且與兩家供應商的合作仍處於非常初步的階段，原因是蘋果對於使用非台積電技術仍有疑慮，最終也不一定會確實與其他合作夥伴展開合作。

蘋果、英特爾、三星與台積電的發言人均拒絕評論此事。

十多年來，蘋果一直自行設計iPhone、iPad等裝置的主要處理器，即系統單晶片（SoC），並仰賴台積電以最先進製程在台灣量產晶片。目前最新的iPhone與Mac使用的處理器是靠3奈米製程生產。

然而，即使是蘋果這樣的大型晶片買家，也無法完全避免供應鏈中斷的影響。近期晶片短缺主要受到AI資料中心大規模建設，以及可在自身機上運作AI模型的Mac需求高於預期所帶動。這也凸顯蘋果有必要考增加供應商。

蘋果高層上周在財報會議中也討論了相關問題，指出iPhone與Mac的晶片供應不足正在限制成長。執行長庫克表示：「我們在供應鏈上的彈性比平常還要低。」他指出，蘋果也面臨記憶體晶片短缺問題，但目前更大的挑戰仍是主要處理器的供應不足。

不過，尋找備援供應商並不容易。英特爾與三星目前仍無法穩定提供能與台積電相比的產能與規模。

對英特爾而言，尋找外部晶片代工客戶是執行長陳立武振興公司計畫的重要一環。英特爾在過去多次失敗後，仍處於努力建立晶圓代工業務客戶群的早期階段，若能奪下蘋果訂單，將是一大勝利，也可能有助於吸引更多客戶。

三星在晶圓代工領域相對較為成功，但仍難以追上台積電，市場排名仍居第二。若能獲得蘋果認可，對三星將具有重大意義。

蘋果與這兩家業者的關係起伏跌宕。英特爾曾在2006年至約2020年間為Mac提供處理器，之後蘋果轉向自研晶片。更早之前，三星也曾是iPhone晶片製造合作夥伴。

iPhone 德州 台積電

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