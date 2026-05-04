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美股早盤／中東緊張升溫 但費半續漲 儲存類股夯

編譯陳苓／綜合外電
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美股4日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股4日早盤四大指數漲跌互見。路透

中東衝突再次升溫，油價一度竄升，削弱市場對科技巨擘盈餘的樂觀情緒，美股4日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.5%，史坦普500指數跌0.1%，那斯達克指數上揚0.1%，費城半導體指數上揚0.6%。

台積電ADR攀升2%，輝達走高1%。

Plantir上漲3%，該公司將在4日盤後公布財報。記憶體類股續旺，Sandisk、美光雙雙大漲4%以上。

Ebay攀升5%，主因GameStop 1日意外宣布欲以560億美元收購Ebay。

美國總統川普宣布，4日起將協助中立國家的船隻，通過荷莫茲海峽。伊朗出擊宣示對海峽的控制權，該國官媒法斯通訊社（Fars）宣稱，兩枚飛彈擊中美國巡邏船，布蘭特原油聞訊衝高5%以上、站上每桶113美元。但美方隨後否認船艦遇襲，促使油價漲幅回吐。

La Financiere de l'Echiquier交易主管克魯克說：「這只是投資人想要進場的另一個低點，伊朗消息確實使油價竄升，但我們習慣於此。投資人非常關注，財報季迄今的表現意外優異。」

企業展現韌性，讓美股交出2020年來最佳的單月成績。史坦普500指數的成分股，超過三分之二已經公布財報，表現不及預期的公司，比例徘徊在2021年來最低。

美股 伊朗 輝達

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