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蘋果不隨波逐流 反而靠這個策略成為AI支出贏家

編譯湯淑君／綜合外電
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蘋果公司。路透
蘋果公司。路透

眾所周知，加州淘金熱的贏家是賣鋤頭和鏟子給人的業者。同理，人工智慧（AI）淘金熱的初期最明顯的贏家則是AI晶片製造商，例如輝達（Nvidia）。

但誰會料到，蘋果公司看似未參與這場AI軍備競賽，卻也成為受惠於AI資本支出熱潮的贏家？

在ChatGPT橫空出世後，蘋果在AI領域落後備受關切，不但缺乏一套明確的生成式AI策略，在iPhone上推出「Apple Intelligence」的效果也差強人意。執行長庫克拒絕藉大舉收購追趕競爭對手，或藉擴大支出加速內部AI研發進展。

但在這個財報季，蘋果證明自己的策略已奏效。

蘋果並未像其他四家科技公司那般砸下巨額AI資本支出--亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms和微軟今年資本支出合計料將超過7,000億美元。相反地，蘋果把焦點集中在讓自家硬體能以迅速、具成本效益的方式，滿足顧客用來執行AI應用的需求。

庫克在法說會上說：「Mac mini和Mac Studio或許需要數個月，才能達到供需平衡。」意指這些桌上型電腦熱賣，已被當作實驗AI代理程式（例如OpenClaw）的首選裝置，在中國市場買氣特別旺。

蘋果表示，599美元的MacBook Neo銷售超乎預期，反映這個蘋果第一款低價位筆電，可望為新世代電腦使用者開啟使用AI工具之門。原本這款平價筆電意在挑戰Google Chromebook在教育市場的支配地位，不料卻意外爆紅。

這些跡象顯示，蘋果最強悍的AI策略，並不是隨波逐流，跟進同業在AI砸下巨額資本支出，而是持續專注於確定自家裝置能成為這波AI淘金熱的首選「鋤與鏟」，那麼不論最後勝出的AI應用為何，消費者都能透過蘋果裝置獲得最佳的AI體驗。

加州 人工智慧 庫克

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