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別再盲從「5月賣股走人」那套 但今年夏季有理由獲利了結

編譯湯淑君／綜合外電
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分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人逢高賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣...
分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人逢高賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣股走人」的市場俗諺已不合時宜。路透

分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣股走人」的市場俗諺早已不合時宜，可扔進垃圾桶了。

彭博市場分析師指出，今夏賣股出場更有道理，原因之一是伊朗戰爭目前看不到盡頭，而戰事拖長只會推升能源價格、助長通膨，加重聯準會（Fed）維持利率不變的壓力，甚至可能反手升息，不利美股後市。

不過，「5月賣股走人」這句投資箴言，在有空調和演算法交易盛行的今天，已不再適用，因為交易演算法不會在夏季離場去度假。

分析師說，這句投資人人耳熟能詳的警語被許多市場人士奉為圭臬，然而，背後的邏輯卻深植於19世紀的倫敦。當時，倫敦金融界菁英會定期在夏季月份撤離悶熱的環境，展開夏日假期，到約莫9月中旬再返回市場。通常在這段暑休期間，不僅交易量萎縮，投資報酬率也欠佳。

但在有冷氣空調和演算法驅動市場交易的今天，那些情況已不再適用。

彭博分析師普薩洛法吉接受MarketWatch訪問時說：「『5月賣股』在19世紀的倫敦言之有理，菁英人士離開交易廳、轉赴夏日別墅度假；但在21世紀，由演算法驅動的市場不眠不休，已讓那句俗諺破功。」

數據也顯示，近年來若依照「5月賣股走人」的建議操作，反而不利。2016年以來，史坦普500指數5月至10月平均上漲6.9%，比11月至次年4月那六個月平均漲幅6.2%略勝一籌。2025年元旦到4月底，史坦普500指數跌掉4%，但之後卻一路飆漲到夏末。

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