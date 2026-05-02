能源危機罩頂 相對OPEC 成立1個石油買方聯盟會如何？

英國斯坦洛煉油廠（Stanlow）位於埃爾斯米爾港的廠區。（歐新社）

全球石油與天然氣運輸重要水道荷莫茲海峽，因為伊朗戰爭通行受阻，令各國面臨現代史上最大規模能源危機。麻州大學阿默斯特分校經濟學家塞米努克提出構想：籌組一個與石油輸出國組織（OPEC）反向的買方聯盟，管控油價上限。

市場估計今年第2季全球石油出口每日將減少150萬桶，將令巴基斯坦 、印尼 、菲律賓在數天內耗盡汽油和原油。

塞米努克（Gregor Semieniuk）說：「華爾街 人士與大宗商品交易員會告訴你，一旦干預市場，情況只會更糟，將會出現短缺。」他們這些說法可能都沒錯，可是，眼前的危機以數量計算，超過1970年代。塞米努克相信，在這種緊急狀況下，或許是採取不同做法的良機。

其實，運作已經65年的OPEC在1960年成立時，就被視為一種激進干預。這個由產油國組成的壟斷聯盟，透過協調供應來奪回對價格的控制權，那時的目的在擺脫西方石油公司與消費國主導油市。塞米努克與同事韋伯（Isabelle Weber）現在共同提議發展買方聯盟，要讓消費國奪回價格控制權。

目前最接近塞米努克「買方聯盟」架構的國際組織，是1974年成立的國際能源總署（IEA）。IEA發動買方的集體干預，擺明就是要成為對抗OPEC的消費國反制力量。IEA協調釋出戰略儲油，今年已經安排釋出量已創紀錄。塞米努克和韋伯的想法是，在這個既有架構上，再增加價格上限的制定。

OPEC的影響力另也被美國的石油自由貿易制度削弱。1981年時任美國總統雷根推翻1970年代能源危機後建立的制度，取消石油價格管制，讓美國石油生產更具自主性。兩年後開創「西德州中級原油（WTI）」期貨，使石油的定的定價不再只基於大宗商品，也是金融資產。

信仰應由自由貿易主導油市的人認為，這會是有效率的體制，價格不受人為操控，鼓勵減少生產浪費、更快速分配。但塞米努克強調，非戰時可能是如此，現在有危機、有戰爭、有封鎖，高收入的買油國持續以高價競標石油的話，窮國就買不起。他說：「『市場』如今不該是回應這場前所未有危機的唯一機制，政府應該更積極行動。」

塞米努克指出，美國做為石油淨出口的富裕國家，如果願意，有能力帶頭推動全球石油重新分配的干預措施，甚至主導這個買方聯盟。他的論點很明確：OPEC用65年時間，證明國家之間組成壟斷聯盟，可以重塑全球能源市場。消費這一方，是否有政治意願採取相同行動？