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戰爭為何無礙美股創新高？

戰爭為何無礙美股創新高？

編譯湯淑君／綜合外電
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伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高...
伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高，反映可能有五大原因協助撐盤。歐新社

伊朗戰爭邁入第十周，美股史坦普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高。外媒綜合分析師看法歸納出五大原因，可解釋美股為何在戰爭陰影下還牛氣沖天。

一、AI投資熱潮方興未艾

美股這波漲勢持續不墜，最明顯的解釋是，投資人普遍對人工智慧（AI）創新帶來的美景滿懷憧憬，壓過對地緣政治衝突的憂慮。引領這波AI熱潮的公司，像是OpenAI或Anthropic，許多尚未上市。但大型技公司如蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、特斯拉、輝達，以及臉書母公司Meta，都積極投資AI相關計畫，由於這七大巨頭合計約占史坦普500目前總市值的三分之一，股價隨投資人樂觀押寶科技股而扶搖直上，帶動整個指數迭創新高。

二、美國受戰爭衝擊較小

美伊戰爭實質封鎖石油海運要道荷莫茲海峽，能源短缺對仰賴進口的亞洲和歐洲國家衝擊較大。相對而言，能自行開採化石燃料的美國，經濟影響相對輕微。因此，國際貨幣基金（IMF）等機構預測，美國成長不僅比對手國快速，今、明兩年還會進一步擴大領先差距。戰爭衝擊較小，不僅解釋美股表現為何較強，也有助於說明，美股在全球股市總市值占比憑什麼高達65%，比2010年的40%大幅提升。

三、企業獲利表現耀眼

彭博數據顯示，4月來已發布第1季財報的史坦普500成分股公司中，將近80%的獲利表現超越華爾街預期，部分反映大型科技公司的實力，但科技業以外的許多公司表現也不俗。多數分析師預期這股趨勢可望持續下去，AI帶動生產力提升是理由之一。

四、市場抗跌韌性增強

聯博分析師團隊在研究報告中指出，在過去50年發生的八場重大衝突期間，史坦普500指數通常在戰爭爆發之初震盪走低，但「衝突發生一年後，史坦普500平均上漲7%」。如今股市再度展現韌性，不太令人意外，畢竟近年來市場歷經大風大浪，從俄烏戰爭、央行升息到貿易戰再起，經濟成長依然保持在接近趨勢水準，而通膨也正回落並滑向疫前常態水準。前世銀總裁馬爾帕斯說：「（伊朗戰爭）顯然是供應震撼性...世界需要時間調適，但依我之見，市場非常擅長適應供應震撼。」

五、泡沫爆破前的盛宴

第五種解釋是：泡沫。換個角度來看，所謂「韌性」之說，也可能反映市場的自滿與無知。更精確而言，這個巨大的泡沫，截至目前為止，仍被三種投資心態合力撐起：「除此（股票）之外別無選擇」（TINA）、「害怕錯過」（FOMO）獲利良機，以及押寶「川普總是畏縮」（TACO）必會撤銷激進政策，所以股價一拉回就逢低買進。

2008年金融海嘯爆發前，能預見次級房貸市場可能釀成大禍的投資人少之又少。今天，伊朗戰爭會不會重創工業供應鏈和未來經濟成長，不得而知。倘若現實世界痛苦浮現，股市就有回檔修正之虞。澳洲投資人兼礦業專家亭岱爾就說：「目前對未來科技擴張的預測，將被地緣政治現實撞得粉碎。」

以上五種解釋，哪個正確？答案有可能是「以上皆是」。新科技激起的亢奮、美國經濟和企業獲利相對強勢——在程式交易推波助瀾下——目前正驅動市場動能；但一旦分析師評估更長期風險，未來股市的確可能拉回修正。

亞馬遜 美股 輝達

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