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伊朗傳提新回應帶動油價回落 三大指數齊揚 蘋果漲4%

編譯吳孟真／綜合外電
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美股5月首個交易日，早盤三大指數齊揚。（歐新社）
美股5月首個交易日，早盤三大指數齊揚。（歐新社）

美股5月首個交易日早盤，三大指數上揚。史坦普500指數1日早盤上漲0.5%，受蘋果股價漲勢帶動；道瓊工業指數漲115點，或0.2%，那斯達克指數上漲0.7%。

蘋果股價早盤勁揚4%，該公司上季營收年增16.6%至1,111.8億美元，為歷來同期新高，且所有產品營收均超乎預期，本季財測也優於預估。

費城半導體指數平盤波動；台積電ADR漲1%，輝達漲0.4%。

另一方面，Axios引述消息人士報導，伊朗已透過巴基斯坦中間人，就美方最新修訂的停戰協議草案提出回應，帶動油價回落。西德州中級原油期貨下跌2%，報每桶102美元以上；布蘭特原油期貨下滑0.2%，報每桶108美元以上。

美企第1季強勁的財報表現，以及市場對中東緊張局勢緩和的期待，最終推動股市在今年走高。儘管三大指數行情在伊朗戰爭初期一度回落，但目前均已大幅超越年初水準。

巴克萊股票策略師Venu Krishna表示，穩健的經濟成長前景與沒有受到破壞的科技題材，將成為這波強勁漲勢延續的關鍵催化劑。

美國國防部1日宣布，已與七家AI公司簽署協議，將在其機密網路中部署相關技術，用於「合法作業用途」，包含Google、OpenAI、輝達、微軟、亞馬遜雲端服務、SpaceX，以及新創公司Reflection。

另外，國防部次長麥可（Emil Michael）同日表示，Anthropic仍構成供應鏈風險，但該公司具備先進資安能力的AI模型Mythos，則代表一個「獨立的國安時刻」。

美股 輝達 那斯達克

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