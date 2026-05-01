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Nvidia股價為什麼大跌？分析師抱屈：投資人誤解了

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）晶片大客戶美國科技巨頭盈餘大利多頻傳，輝達（Nvidia）股價周...
人工智慧（AI）晶片大客戶美國科技巨頭盈餘大利多頻傳，輝達（Nvidia）股價周四卻重挫4.6%。路透

美國大型科技股傳出盈餘大利多，照理說對人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）是好消息，但輝達股價周四收盤卻重挫4.6%。分析師推測，投資人可能錯誤解讀某些訊息。

日前公布財報的科技巨頭都是輝達AI晶片大客戶，所以這些客戶獲利表現優異，又一直砸重金採購AI晶片，理應助漲AI晶片市場大咖輝達的股價才對。

然而，輝達周四股價卻大跌4.6%。同日，競爭對手超微（AMD）和博通（Broadcom）的股價卻分別大漲5.2%和3%，令人懷疑事出有因。

晨星分析師柯雷洛接受MarketWatch訪問時表示，這可能反映華爾街愈來愈擔心輝達在AI處理器市場面臨的競爭愈演愈烈。

柯雷洛說：「若是超大規模資料中心業者（hyperscaler），以及Anthropic，都成功部署愈來愈多的TPU和Trainium，就可能排擠掉輝達2027年以後的潛在商機。」他指的是Google的張量處理器（TPU），以及亞馬遜的Trainium晶片。

Seaport Research分析師葛德伯則認為，投資人或許錯誤解讀高通（Qualcomm）29日盤後釋出的訊息。高通表示，準備在今年稍後對某家超大規模業者供應客製化晶片，但投資人可能解讀成「又一個輝達競爭對手加入戰局」。

但葛德伯說：「我不認為高通真的是那樣，但本周的確見到輝達替代產品（指Google的TPU和亞馬遜的Trainium）進展良多。」

他並提到，日前傳出DeepSeek的V4模型準備採用輝達對手的產品，即華為的昇騰950 AI晶片，可能是造成輝達股價承壓的另一因素。

但Tigress Financial Partners分析師費恩賽斯指出，資料中心需求旺盛，以及Alphabet、Meta和微軟紛紛宣布提高資本支出預算，可見輝達往後還有很大的獲利空間。

人工智慧 博通 輝達

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