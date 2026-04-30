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Nvidia受限 華為AI晶片銷售估年增60% 將奪中國市占龍頭

編譯季晶晶／即時報導
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華為預計今年AI晶片銷售年增至少60%，可望拿下中國市占龍頭。（路透）
華為預計今年AI晶片銷售年增至少60%，可望拿下中國市占龍頭。（路透）

隨著中企加速尋求取代Nvidia輝達（另稱英偉達）的本土替代方案，且其對中出貨持續受監管限制影響，華為預計旗下AI晶片銷售年增至少60%，今年可望拿下中國AI晶片市場最大市占。

知情人士透露，中國多家科技公司已下大單，採購華為3月量產的最新AI處理器Ascend 950PR。華為並規畫第四季推出升級版950DT。基於已接獲訂單，華為預估今年AI晶片營收約120億美元，高於2025年的75億美元。

華為多數AI晶片由中芯國際製造，今年稍晚預計將有兩座專屬晶圓廠啟用。儘管華為最新晶片仍落後輝達最先進產品至少兩個世代，但效能與效率持續提升，並主攻推論（inference）運算市場。華為也運用其網路技術建構大型運算叢集，以彌補單晶片性能的不足。

近期，DeepSeek表示其最新V4模型已採用華為950PR進行推論運算，但多數訓練仍依賴輝達晶片。輝達執行長黃仁勳日前表示，「若DeepSeek率先在華為平台上推出，對美國將是極其糟糕的結果。」

摩根士丹利預測，2030年中國AI晶片市場規模將達670億美元，其中86%預計由本土業者供應。今年本土供應商的市場約210億美元。

輝達 華為 DeepSeek

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